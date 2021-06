Finala neprevazuta de nimeni! Numerele 32 si 33 WTA vor juca ultimul act al turneului de la Roland Garros 2021: scandal in semifinala, arbitrul i-a refuzat calificarea Barborei Krejcikova 

Roland Garros: Anastasia Pavlyuchenkova vs. Barbora Krejcikova este finala editiei 2021 a turneului feminin de la Paris.

Anastasia Pavlyuchenkova vs. Barbora Krejcikova este finala editiei 2021 a turneului feminin de la Roland Garros. Ocupantele locurilor 32, respectiv 33 in clasamentul WTA bifeaza simultan prima prezenta intr-o finala de turneu de mare slem.

Pentru a se califica in ultimul act, rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova a invins-o in minimum de seturi pe slovena Tamara Zidansek, jucatoarea care a eliminat-o in faza optimilor pe Sorana Cirstea. Pavlyuchenkova a trecut de Zidansek, scor 7-5, 6-3, dupa 90 de minute de joc, in care rusoaica a castigat cu 11 puncte mai mult si a comis cu 11 erori nefortate mai putin.

Finala Roland Garros 2021: Anastasia Pavlyuchenkova vs. Barbora Krejcikova

A doua semifinala a avut o desfasurare mult mai pasionanta, Barbora Krejcikova castigand o lupta care a intrecut cu 18 minute borna de trei ore de joc, scor 7-5, 4-6, 9-7. Sportiva din Republica Ceha a transat decisiv soarta partidei abia la a cincea minge de meci, trecand peste un moment critic din punct de vedere psihologic la a patra minge ratata, cand arbitrul de scaun a vazut in teren o minge initial evaluata de tusier ca trimisa afara de catre Maria Sakkari.

Reluarile hawk-eye de dupa meci au confirmat ca Krejcikova a avut dreptate, contestand decizia arbitrului de scaun de a cataloga mingea Mariei Sakkari drept buna si de a cere rejucarea punctului.

Krejcikova a trecut peste aceasta clipa complicata si s-a calificat, tehnic vorbind, pentru a doua oara in finala, in ciuda celor 58 de erori nefortate comise de-a lungul celor 198 de minute de joc si gratie celor opt puncte adjudecate in plus, in raport cu sportiva grecoaica. "Cel mai important este sa lupti!", a fost mesajul transmis de Barbora Krejcikova in interviul preluat de Marion Bartoli pe teren, la doar cateva minute dupa incheierea propriu-zisa a partidei cu Sakkari.

