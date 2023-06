Carla Suarez Navarro a născut două gemene. Noa și Ona sunt cele mai mari motive de bucurie trăită de fosta jucătoare de tenis și partenera sa, Olga Garcia, jucătoare de fotbal.

Fost număr 6 WTA, spanioloaica Suarez Navarro a învins cancerul limfatic și se bucură acum de un nou început, în viața sa familială.

Congratulations to Carla Suarez Navarro & Olga Garcia on their beautiful twin babies, Noa & Ona.

Carla was always one of the kindest women on tour with a fighting spirit to match.

I know she’ll be a wonderful mom.

Wishing her love & light in this next phase of life. ❤️ pic.twitter.com/7rknMei5If