Fundașul francez nu a confirmat așteptările, însă va părăsi România cu un câștig financiar consistent, în ciuda prestațiilor modeste.



Deși nu este complet apt din punct de vedere fizic, Zouma a încasat aproximativ 150.000 de euro din fondurile clubului ardelean.



Raportat la cele doar patru apariții bifate, rezultă un câștig de 37.500 de euro pentru fiecare meci jucat în tricoul CFR-ului.

Ultima dată când a fost văzut pe teren a fost pe 31 octombrie, în înfrângerea cu Dinamo, meci în care a evoluat doar 13 minute.



Kurt Zouma și-a umplut buzunarele în România



Fostul jucător al lui Chelsea a strâns trei partide în Superligă și una în Cupa României, după cum Sport.ro v-a arătat aici.

În campionat, bilanțul este negativ, fără nicio victorie: egal cu UTA și eșecuri cu Petrolul și Dinamo. Singurul succes a venit în Cupă, 4-0 cu CSM Slatina.



Președintele clubului, Iuliu Mureșan, a confirmat că despărțirea este aproape sigură în această iarnă. Oficialul a explicat că Zouma are probleme serioase la ambii genunchi și nu mai poate face față nivelului cerut în Superligă.



„Șansele sunt de 99% să plece. Este un băiat bun, dar noi avem nevoie de jucători apți. La primul antrenament mai dur s-a accidentat din nou. În plus, trebuie să ținem cont și de salariu”, a declarat Mureșan la Fanatik.



CFR Cluj traversează un sezon dificil și ocupă locul 11, cu 23 de puncte, la șapte lungimi de zona play-off. Pentru ardeleni urmează deplasarea la Botoșani, pentru ultimul duel din anul 2025. Cele două formații se vor duela vineri, 19 decembrie, de la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

