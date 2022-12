Carla Suarez Navarro va deveni mamă, după ce a învins cancerul: anunțul făcut alături de fotbalista Olga Garcia

Fosta jucătoare de tenis, Carla Suarez Navarro a învins cancerul, iar acum se îndreaptă înspre cea mai fericită perioadă a vieții sale. Fostul număr 6 WTA a declarat că așteaptă un copil în luna iunie a anului 2023, alături de iubita sa, jucătoarea de fotbal, Olga Garcia.

Atacant al clubului Logrono din Primera Division, Olga Garcia s-a pozat împreună cu Suarez Navarro, într-o ședință foto care a emoționat publicul.

„Urmează o nouă etapă pe care ne-am dorit să o trăim, anume extinderea fmailiei. Suntem încântate și fericite să ne îndreptăm către acest moment grozav. În curând, vom fi trei,” a scris Carla Suarez Navarro pe Twitter, anunțându-și sarcina.

„Sunt însărcinată în trei luni. Este o bucurie incredibilă să pot aduce o nouă viață pe lume. Au trecut deja 12 săptămâni de bucurie imposibil de descris, abia aștept să dau viață.

Eu și Olga, partenera mea, simțit o responsabilitate imensă. Suntem mândre că am făcut acest pas și sunt încântată să îl împărtășesc cu voi. Amândouă suntem încă tinere, iar retragere din tenis a reprezentat momentul ideal să facem acest pas,” a spus Carla Suarez Navarro, potrivit Marca.

Carla Suarez Navarro s-a vindecat de cancer limfatic. Jucatoarea profesionistă de tenis a trecut cu brio peste cele șase luni de chimioterapie și recuperare, necesare pentru a depăși acest moment delicat al vieții sale.

În septembrie 2020, Suarez Navarro a fost diagnosticată cu cancer limfatic, la doar două zile înainte de a-și sărbători a 32-a zi de naștere. „Răbdarea și călăuzirea proprie m-au ajutat în carieră. Cancerul nu e cel mai ușor adversar de învins. Am nevoie să dau tot ce am mai bun," scria spanioloaică pe Twitter, în momentul în care a aflat diagnosticul inițial, arătând o putere interioară impresionantă.

"Sunt vindecată! Am făcut un alt pas înainte. Astăzi mi-am terminat tratamentul și am câștigat lupta cu limfomul Hodgkin. Va mulțumesc tuturor pentru mesajele călduroase. Fiecare cuvânt de sprijin mi-a dat o imensă putere în aceste ultime luni. Toată recunoștință mea către medici și celor care se îngrijesc de noi în fiecare zi," a scris Carla Suarez Navarro pe Instagram, la sfârșitul proceselor de recuperare.

A new stage that we really wanted to live. Let's expand the family!

Excited and happy to face this great moment. Very soon we will be one more ????❤️ pic.twitter.com/M2vgQYh3jf

— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava)