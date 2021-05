Oficial: Simona Halep nu va participa la Roland Garros! E primul Grand Slam ratat vreodata de romanca din cauza unei accidentari

Simona Halep nu va participa la editia 2021 a turneului de la Roland Garros din cauza accidentarii suferite la Roma.

Este oficial: Roland Garros 2021 va fi primul Grand Slam pe care Simona Halep il va rata din cauza unei accidentari. Decizia retragerii numarului 3 WTA a fost confirmata de freelancerul Daniel Radu si vine natural in urma accidentarii grave suferite in turneul WTA 1000 de la Roma.

Halep a jucat primul Grand Slam in 2010, la Roland Garros, dupa care a pierdut in primul tur al calificarilor de la Wimbledon, dar a inceput la Flushing Meadows, in acelasi an, seria de 39 de Grand Slam-uri jucate consecutiv, fara nici macar o absenta. US Open 2020 a fost primul turneu de mare slem la care Simona Halep nu a participat, de la inceputul acestei serii de 39 de prezente consecutive, dar a fost pus pe seama fricii de a contacta coronavirusul, si nu o accidentare, precum este cazul in situatia de fata.

#EXCLUSIV Simona Halep s-a retras de la Roland Garros, în mod oficial. N-o mai lungiți, că era inevitabil. Sperăm la o recuperare cât mai rapidă!???? Respect pentru cine va pune sursa. pic.twitter.com/n8k3XqfwDV — Daniel Radu (@danielradutenis) May 21, 2021

Simona Halep has withdrawn from Roland Garros — Tennis_BTU_ENG (@Tennis_BTU_ENG) May 21, 2021

In meciul cu Angelique Kerber din Italia, la scorul de 6-1, 3-3, Simona Halep a suferit o ruptura musculara la gamba stanga. La o serva gresita de Angelique Kerber, in incercarea de a se intinde spre minge, Simona Halep a facut o miscare brusca, rezultand, din nefericire, intr-o ruptura care o forteaza la cateva saptamani bune de recuperare. Pe serviciul doi al germancei, Simona a incercat sa returneze, dar a trimis mingea in plasa, pe imagini observandu-se clar ca piciorul stang i-a ramas imobil, neajutand-o sa se propulseze pe lovitura.

Simona Halep are 11 participari la Roland Garros, turneu pe care l-a castigat in 2018 si in care a mai jucat doua finale, in 2014, respectiv 2017. In 2020, romanca fusese eliminata in optimi de jucatoarea care avea sa-si adjudece titlul, Iga Swiatek.