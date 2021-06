Doliu pentru Stefanos Tsitsipas. Finalistul Roland Garros a trait o drama: cu 5 minute inainte sa iasa pe teren, a aflat ca bunica sa a decedat 

Cu 5 minute inainte de inceperea finalei Roland Garros 2021, Stefanos Tsitsipas a aflat ca bunica sa a incetat din viata.

Calificat in prima sa finala de Grand Slam, Stefanos Tsitsipas a trait o drama. Cu doar 5 minute inainte de a iesi pe terenul Arenei Philippe Chatrier, jucatorul din Grecia, in varsta de 22 de ani a fost informat ca bunica sa a decedat.

Stavroula Tsitsipas, bunica numarului 4 ATP a fost oarba si nu a putut vreodata sa isi vada nepotul jucand tenis. In timpul Australian Open 2019, cand Stefanos Tsitsipas a ajuns in prima semifinala de turneu de mare slem, bunica sa a afirmat ca bucuria sa cea mai mare este sa il sune pe Stefanos dupa fiecare victorie, pentru a-i auzi vocea. Stavroula era foarte mandra de el, noteaza Angie pe Twitter.

"Viata nu e despre a castiga sau a pierde. E despre a te bucura de fiecare moment, fie ca il traiesti singur sau cu ceilalti. Inseamna sa traiesti o viata cu sens, fara saracie si injosire. A ridica trofee si a sarbatori reprezinta o parte, dar nu totul. Cu 5 minute inainte sa ies pe teren, iubita mea bunica a pierdut lupta sa cu viata.

O femeie inteleapta, a carei credinta in viata si disponibilitate de a darui si de a se ingriji de ceilalti nu pot fi comparate cu nicio alta fiinta umana pe care am intalnit-o. E important sa avem mai multi oameni ca ea in aceasta lume, pentru ca persoane precum ea te fac sa prinzi viata. Te fac sa visezi. As vrea sa spun ca, indiferent de zi, circumstanta ori situatie, ce fac i se dedica ei si doar ei. Iti multumesc ca l-ai crescut pe tatal meu. Fara el, nimic din ce am reusit nu ar fi fost posibil," a fost mesajul sfasietor publicat de Stefanos Tsitsipas pe Instagram.

Stefanos Tsitsipas a pierdut finala Roland Garros 2021 in fata liderului mondial, Novak Djokovic, dupa 4 ore si 11 minute de joc. Desfasurarea jocului a fost dureroasa pentru tanarul tenismen grec; Stefanos l-a condus pe 'Nole' cu 2-0 la seturi, dar le-a cedat pe urmatoarele trei, partida incheindu-se 7-6, 6-2, 3-6, 2-6, 4-6.

Declaratiile facute de Stefanos Tsitsipas la ceremonia de premiere si conferinta de presa



Tsitsipas a preferat sa nu mentioneze drama traita in ziua finalei si nu a cautat simpatia publicului, alegand sa se limiteze la a vorbi doar despre desfasurarea jocului si despre sentimentele sale privitoare la prestatia sa si la sansele sale de a castiga turnee de mare slem in viitorul apropiat.

"A fost o saptamana grozava, as vrea sa le multumesc fanilor greci care au venit si echipei mele, care m-a sustinut constant si m-au ajutat sa imi urmaresc visele. E o calatorie lunga, care presupune mult efort in fiecare zi, dar performantele lui Novak Djokovic ma inspira. Sper ca, intr-o buna zi, sa reusesc si eu macar jumatate din ce a facut el deja," a declarat Stefanos Tsitsipas in discursul invinsului.

"Simt ca mi-am iesit din ritm si nu stiu de ce. A fost foarte ciudat. Din senin, am simtit ca corpul meu e rece, ca si cum as fi iesit din febra meciului. A fost dificil sa reintru in ritm, mi-am pierdut putin jocul si mi-as dori sa inteleg de ce mi s-a intamplat asta. A fost o buna oportunitate de a castiga un Grand Slam, dar simt ca daca nu ma limitez, nu exista niciun motiv ca eu sa nu tin acest trofeu intr-un viitor apropiat," a declarat Stefanos Tsitsipas, vizibil suparat la conferinta de presa.