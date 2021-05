"Stie si ea ca nu are sanse sa castige la Roland Garros!" Serena Williams a primit o remarca dura din partea Martinei Navratilova 

Serena Williams nu are sanse reale la castigarea turneului de la Roland Garros, puncteaza Martina Navratilova.

La 39 de ani, Serena Williams este a opta jucatoare a lumii, iar aceasta performanta spune multe lucruri nu doar despre profesionalismul americancei, demonstrat de longevitatea sa, dar si despre abilitatile native ale surorii mai mici a familiei Williams de a practica acest sport la nivel profesionist.

Una dintre putinele jucatoare care pot rivaliza cu Serena Williams in istoria tenisului feminin, Martina Navratilova, detinatoare a 18 titluri de Grand Slam este sceptica cu privire la sansele unui rezultat bun obtinut de Serena Williams la Roland Garros. La Roma, primul turneu de zgura jucat de Serena in acest an, americanca a pierdut cu Nadia Podoroska (42 WTA) in doua seturi, scor 7-6, 7-5. In aceasta saptamana, Williams participa la turneul WTA250 de la Parma, pe care l-a inceput cu o victorie, scor 6-3, 6-2 in defavoarea numarului 572 mondial, Lisa Pigato.

Fosta legenda a tenisului crede ca lipsa unui numar consistent de meciuri jucate de Serena Williams in acest an va forta o eliminare prematura la Paris, dar afirma ca, indiferent de rezultatul final al Grand Slam-ului parizian, Wimbledon ramane cea mai mare sansa a Serenei Williams de a mai castiga un titlu de mare slem si, implicit, de a o egala pe Margaret Court in clasamentul all-time. In prezent, Serena are 23 de Grand Slam-uri in palmares.

"Serena are sanse foarte mici sa castige la Paris, dar o sansa foarte mare la Wimbledon. Ca sa castigi pe zgura ai nevoie de meciuri in picioare, ea nu a mai jucat de la Australian Open. Cu cat imbatranesti cu atat ai nevoie sa-ti construiesti cat mai bine programul. Cand esti mai in varsta trebuie sa fii mai selectiv, dar ea nu a jucat indeajuns, iar asta se vede. Jocul ei este in regula, deplasarea in teren e la fel ca acum zece ani, dar cand trebuie sa te descurci sub presiune, daca nu ai fost sub presiune indeajuns in ultima vreme, nu vei fi capabil sa gestionezi momentele grele.

Asta s-a vazut. Cand lucrurile nu au mers in directia ei, Serena a inceput sa faca greseli pe care in mod normal nu le-ar fi facut daca ar fi jucat mai multe meciuri. Cred ca e o decizie buna ca a mers la Parma pentru a strange mai multe partide, dar cred ca stie si ea ca nu are sanse sa castige la Roland Garros. Are nevoie de meciuri pentru Wimbledon, acolo e adevarata miza pentru ea," a precizat Martina Navratilova pentru Amazon Prime, noteaza Eurosport.

Serena Williams este tripla campioana a turneului de la Roland Garros, pe care l-a castigat ultima data in primavara anului 2015.