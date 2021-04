"Mai puternica decat cancerul!" | Carla Suarez Navarro a lansat vestea cea mare: este vindecata complet! Spanioloaica mai are un obiectiv: participarea la Jocurile Olimpice

Dupa 6 luni de chimioterapie, Carla Suarez Navarro a castigat lupta cu cancerul limfatic.

Carla Suarez Navarro s-a vindecat de cancer limfatic. Jucatoarea profesionista de tenis a trecut cu brio peste cele sase luni de chimioterapie si recuperare, necesare pentru a depasi acest moment delicat al vietii sale.

In septembrie 2020, Suarez Navarro a fost diagnosticata cu cancer limfatic, la doar doua zile inainte de a-si sarbatori a 32-a zi de nastere. "Rabdarea si calauzirea proprie m-au ajutat in cariera. Cancerul nu e cel mai usor adversar de invins. Am nevoie sa dau tot ce am mai bun," scria spanioloaica pe Twitter, in momentul in care a aflat diagnosticul initial, aratand o putere interioara impresionanta.

"Sunt vindecata! Am facut un alt pas inainte. Astazi mi-am terminat tratamentul si am castigat lupta cu limfomul Hodgkin. Va multumesc tuturor pentru mesajele calduroase. Fiecare cuvant de sprijin mi-a dat o imensa putere in aceste ultime luni. Toata recunostinta mea catre medici si celor care se ingrijesc de noi in fiecare zi," a scris Carla Suarez Navarro pe Instagram, la sfarsitul proceselor de recuperare.

Inca din perioada in care se afla in spital, Carla Suarez Navarro a afirmat ca obiectivul sau suprem este acela de a mai participa o data la Jocurile Olimpice. Jucatoarea care are 5 victorii obtinute in fata Simonei Halep are in prezent 32 de ani si ocupa locul 94 in clasamentul WTA, lucru care i-ar permite, teoretic, sa spere in continuare la o prezenta la Tokyo in aceasta vara. Ramane de vazut cat de curand va redeveni Carla Suarez Navarro apta de joc si cat de rapid isi va dori sa bifeze revenirea in tenisul mare.

Another step forward. Today I finished my treatment and overcame Hodgkin lymphoma. Thanks to all for your warm messages. Every word of support gave me strength during the past few months. ❤️ All my gratitude to healthcare professionals who take care of us every day. I'M CURED! pic.twitter.com/kF3HwHPh0y — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) April 22, 2021