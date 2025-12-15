”Nerazzurrii” au profitat de remiza lui AC Milan (2-2 vs. Sassuolo) și de eșecul lui Napoli (0-1 vs. Udinese) în etapa #15 din Serie A după ce au învins-o pe Genoa cu 2-1 duminică seară, ca să încheie runda în fruntea clasamentului!



Italienii s-au convins: ce fotbalist a revitalizat Cristi Chivu: ”El o să aducă titlul”



Jurnalistul Sandro Sabatini e convins că antrenorul român a reușit să-l aducă pe Lautaro Martinez pe linia de plutire de Inter. Italianul a sugerat că atacantul are acum calitățile necesare să aducă titlul pe ”Meazza” și că în trecut avea doar sclipiri sporadice în timpul jocurilor.



Cotat la 85 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Lautaro Martinez are opt goluri și trei assist-uri în actuala stagiune din Serie A. Pe deasupra, fotbalistul a punctat de patru ori și în cele cinci apariții din grupa unică UEFA Champions League



”Am zis în trecut că el are calitățile necesare pentru a face treabă bună. Acum, reușim să îl vedem pe acel Lautaro care să aducă titlul, înainte avea doar niște sclipiri sporadice”, a spus Sandro Sabatini, citat de fcinter1908.it.



În campionat, pentru Inter urmează meciul cu Atalanta de la finalul anului. Duminică, 28 decembrie, de la 21:45, cele două grupări se vor întâlni pe ”New Balance Arena” din Bergamo.

