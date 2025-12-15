”Nerazzurrii” au profitat de remiza lui AC Milan (2-2 vs. Sassuolo) și de eșecul lui Napoli (0-1 vs. Udinese) în etapa #15 din Serie A după ce au învins-o pe Genoa cu 2-1 duminică seară, ca să încheie runda în fruntea clasamentului!
Italienii s-au convins: ce fotbalist a revitalizat Cristi Chivu: ”El o să aducă titlul”
Jurnalistul Sandro Sabatini e convins că antrenorul român a reușit să-l aducă pe Lautaro Martinez pe linia de plutire de Inter. Italianul a sugerat că atacantul are acum calitățile necesare să aducă titlul pe ”Meazza” și că în trecut avea doar sclipiri sporadice în timpul jocurilor.
- Cotat la 85 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Lautaro Martinez are opt goluri și trei assist-uri în actuala stagiune din Serie A. Pe deasupra, fotbalistul a punctat de patru ori și în cele cinci apariții din grupa unică UEFA Champions League
”Am zis în trecut că el are calitățile necesare pentru a face treabă bună. Acum, reușim să îl vedem pe acel Lautaro care să aducă titlul, înainte avea doar niște sclipiri sporadice”, a spus Sandro Sabatini, citat de fcinter1908.it.
În campionat, pentru Inter urmează meciul cu Atalanta de la finalul anului. Duminică, 28 decembrie, de la 21:45, cele două grupări se vor întâlni pe ”New Balance Arena” din Bergamo.