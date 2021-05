Primele previziuni sunt optimiste: Simona Halep, asteptata peste 3 saptamani inapoi pe terenul de tenis! Anuntul facut de directorul turneului de la Berlin 

Simona Halep a fost invitata oficial sa participe la turneul pe iarba de la Berlin, programat pentru saptamana 14-20 iunie.

Al doilea Grand Slam al anului, Roland Garros se va desfasura in perioada 30 mai - 13 iunie, iar sfarsitul competitiei va consemna finalul sezonului de zgura al acestei stagiuni. Imediat dupa incheierea intrecerii de la Paris, sezonul de iarba va incepe, circuitul WTA propunand turneul Bett1open de la Berlin tocmai in saptamana 14-20 iunie.

Organizatorii germani si-au facut sarguincios treaba in acest an, iar in ciuda programarii stranse, care ar putea cauza o oboseala semnificativa, 8 dintre jucatoarele din top 10 WTA au confirmat deja ca vor fi prezente la competitia pe iarba din capitala Germaniei.

Simona Halep si Serena Williams sunt singurele nume care inca nu si-au anuntat prezenta, prima, din motive medicale, in vreme ce a doua nu a facut inca niciun comentariu, neavand sezonul planificat foarte minutios.

"Poate vom avea toate cele 10 jucatoare din top 10 WTA la turneu. Va fi greu sa o aducem pe Simona Halep, dar nu imposibil," a spus directorul turneului WTA 500 de la Berlin, Barbara Rittner, noteaza Adevarul.

In aceasta saptamana, Simona Halep si-a anuntat absenta de la Roland Garros, iar in prezent efectueaza stagiul de recuperare care poate sa o aduca inapoi pe terenul de tenis in sezonul de iarba, in conditiile in care totul va merge conform dorintelor jucatoarei nascute la Constanta.

"Cu durere in inima anunt ca ma voi retrage de la Roland Garros in acest an. Din pacate, ruptura musculara suferita la gamba stanga necesita mai mult timp de recuperare, iar timpul pana la turneu e, pur si simplu, prea scurt. Sa ma retrag de la un Grand Slam e o decizie care contravine instinctelor si aspiratiilor mele ca sportiva, dar este lucrul corect de facut si singura decizie de luat in acest moment.

Gandul ca nu voi fi la Paris ma umple cu tristete, dar imi voi concentra energia pentru a ma recupera, pe a ramane optimista si a ma intoarce pe teren cat de repede posibil, in conditiile in care va fi sigur sa o fac. Roland Garros 2022, pazea! A bientot!" a scris Simona Halep pe Twitter.