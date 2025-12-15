Thiago Silva (41 de ani) şi-a luat rămas bun de la coechipierii de la Fluminense în vestiar, duminică, după eliminarea echipei sale în semifinala retur a Cupei Braziliei împotriva lui Vasco de Gama (1-0, 3-4, la lovituri de departajare), anunţă Globo Esporte.



Cu contractul expirând în iunie 2026, fostul fundaş al PSG şi-a anunţat deja intenţia de a se retrage la acea dată, dar distanţa faţă de familia sa, care a rămas să locuiască la Londra, îl determină să părăsească Brazilia cu şase luni mai devreme.



Potrivit presei braziliene, el are două opţiuni: retragerea sau întoarcerea în Europa, unde numele său a fost recent vehiculat în legătură cu fosta sa echipă, AC Milan. Visul său de a juca la Cupa Mondială din 2026 l-ar putea determina să revină într-o nouă echipă, scrie news.ro.



Cifrele lui Thiago Silva



Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, Thiago Silva a fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe precum RS Futebol, Juventude, Porto, Dinamo Moscova, Fluminense, AC Milan, PSG și Chelsea.

