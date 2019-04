VIDEO | DIALOG INCREDIBIL intre Rica Raducanu si Ion Tiriac: "Am vorbit si cu nea Ionel! Da' ce faci, ma, nebunule aici?" :) Cum a trait meciurile nea Rica: "Ne-am 'curatat' in sala!"

Franta - Romania 1-1, dupa prima zi a confruntarii din Fed Cup.

Rica Raducanu, fostul portar de legenda al Rapidului, a fost unul dintre suporterii de lux ai fetelor noastre la meciurile de ieri. Nea Rica a descris atmosfera din sala si partidele de ieri in stilul sau caracteristic si a dezvaluit ca a discutat si cu Ion Tiriac.

Fostul mare tenismen a fost surprins sa-l vada pe Rica in sala de la Rouen.

"Suntem in Franta, dar nu suntem in Franta. Dominam clar sala. Romani multi, tata. Am vorbit cu nea Ionel (n.red. Ion Tiriac). 'Da' ce faci, ma, nebunule, aici? Tu esti cu alta minge. Cu aia mai mare!'. Nu-mi permit sa-i raspund, e mai mare decat mine. E mai mare la orice, nu se discuta. Am vorbit si cu tatal lui Halep. E o caldura in sala, ne-am 'curatat' acolo. Am fost in costum ieri, dar azi ma imbrac in 'tricolor' ca nu mai merge. Simona nu cred ca o sa aiba probleme, dar stam rau la numarul 2. Acum, sa vedem... Cred ca Simona iar castiga si ar fi bine sa castigam si meciul 2 ca sa nu mai stam aici in sala. Sa mergem la un sprit. Am facut la poze, tata...daca ceream 5 euro pe poza, eram boier. Am si o fata comerciala eu. Nu stiu ce naiba, cred ca Ilie se pregateste de nunta. Nu stiu de ce nu e aici", a comentat in stilul sau caracteristic Rica Raducanu.