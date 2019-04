FRANTA - ROMANIA FED CUP | Ziua decisiva! Caroline Garcia - Simona Halep, ora 14:00! Duelul castigatoarelor din prima zi

Comentam impreuna CAROLINE GARCIA - SIMONA HALEP pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.



Dupa prima zi de concurs, scorul semifinalei Fed Cup dintre Franta si Romania este egal, 1-1, gratie victoriilor obtinute de Simona Halep pentru Romania si Caroline Garcia pentru Franta.

In cea de-a doua zi de concurs, primul meci al zilei, de la ora 14, ora Romaniei, este cel vedeta al intalnirii generale, Caroline Garcia contra Simonei Halep, victorioasele din prima zi. Jucatoarea noastra a trecut sambata cu scorul de 6-3, 6-1, de Kristina Mladenovic, iar Caroline Garcia a invins-o pe Mihaela Buzarnescu, scor 6-3, 6-3.

Simona are sansa de a aduce din nou Romania in avantaj in acest context, fapt care ar putea cantari mult in deciderea semifinalei. Romanca in varsta de 27 de ani porneste fara doar si poate cu prima sansa, iar scorul meciurilor directe este de partea sportivei noastre. Simona o conduce pe frantuzoaica in varsta de 25 de ani cu scorul de 5-1, singurul succes al Carolinei avand loc in 2017, in finala de la Beijing. Atunci, Garcia se afla intr-o forma de zile mari, castigand doua turnee la rand.

Totusi, dupa prima zi de concurs, frantuzoaica a parut in corzi pe toata durata partidei, poate mai putin la inceput, avand un start lansat de meci. Un singur meci s-a terminat dupa trei seturi intre Caroline Garcia si Simona Halep. Este vorba despre o partida disputata in 2016 la Sydney. Atunci, Simona s-a impus, scor 6-4 2-6 6-1. Ultimul lor meci a avut loc in 2018, la Montreal, scor 7-5 6-1.

Asadar, Simona are sansa de a scrie istorie la Rouen, in Franta, dupa ce a reusit in 2018 la Roland Garros. Ea a declarat la conferinta de presa ca este increzatoare, insa ca mai este pana la trofeul Fed Cup. "Va fi la fel de greu cu Garcia. Am jucat de multe ori impotriva ei. Sunt pregatita insa, abia astept sa incep jocul. Sunt sigura ca voi juca mai bine decat am facut-o azi (n.r. ieri). E diferit atunci cand joci la Fed Cup. Ai emotii mult mai mari. Nu joci doar pentru tine, joci pentru echipa, pentru suporteri. Toată lumea a fost emotionată cand s-a intonat imnul. Trebuie sa fim increzatoare ca putem castiga. Trebuie sa ramanem unite. Indiferent de ce se va intampla, e o mare bucurie ca am ajuns in semifinale. E visul meu sa castigam Fed Cup. Mai e pana atunci insa", a spus Simona la conferinta de presa.

In ceea ce priveste jocul numarul 2, este posibil sa existe schimbari. In locul Mihaelei Buzarnescu, Florin Segarceanu le-ar putea trimite in teren pe Irina Begu sau pe Monica Niculescu.