FRANTA - ROMANIA FED CUP | Kristina Mladenovic - Simona Halep, ora 15:00! Incepe drumul Romaniei catre prima finala de Fed Cup din istorie

Echipa de Fed Cup a Romaniei intalneste in acest sfarsit de saptamana echipa Frantei, la Rouen, pe Kindarena, o sala cu o capacitate de 5234 de locuri.

Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei noastre, a ales sa mizeze pe Simona Halep si Mihaela Buzarnescu pentru rachetele nr. 1 si nr. 2 in tabara tricolora. De partea cealalta, Julien Benneteau se va baza pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic, atat in proba de simplu, cat si la dublu.

Prima partida a semifinalei dintre Franta si Romania va fi cea dintre Kristina Mladenovic, ocupanta locului 66 in clasamentul WTA, si Simona Halep, principalul pericol pentru gruparea gazda. Acest meci va lua startul la ora 15, ora Romaniei (ora 14, ora locala). Sportiva din Constanta ocupa locul 2 in prezent si are un bilant negativ cu Mladenovic, insa jucatoarea din Franta nu traverseaza cea mai buna perioada a carierei.

Kristina Mladenovic o conduce pe Simona Halep la confruntarile directe cu 3-2, ultima lor intalnire avand loc in 2017, in finala de la Madrid disputata pe zgura. Atunci, romanca in varsta de 27 de ani s-a impus cu ceva emotii in trei seturi castigand pentru al doilea an la rand marele trofeu la turneul patronat de Ion Tiriac in Capitala Spaniei.

Halep: "Nu conteaza scorul, conteaza sa castigam!"

Simona Halep a parut foarte increzatoare dupa aflarea programului din weekend. "Ma simt foarte bine. Sunt bucuroasa ca sunt apta de joc suta la suta. Toate conditiile sunt bune, acum trebuie sa intru pe teren si sa-mi fac treaba. Am emotii, dar este normal si este bine, pentru ca sunt destul de concentrata si pusa pe treaba. Imi doresc tare mult sa castig cele două puncte, dar am incredere si in celelalte fete. Nu conteaza scorul, conteaza sa castigam", a spus Simona Halep la conferinta de presa de dupa tragerea la sorti a meciurilor.

Simona porneste fara doar si poate cu prima sansa in aceasta intalnire, insa cu siguranta nu va fi un meci usor. Kristina Mladenovic, locul 66 WTA, va avea parte de toata sustinerea publicului care este extrem de galagios, mai ales pe teren propriu. Totusi, Simona are avantajul suprafetei, fiind campioana en-titre la Roland Garros.

Hotararea Simonei este fara indoiala la cote inalte, mai ales dupa ce a precizat ca principalul sau obiectiv in acest an este Fed Cup. "Pentru mine este important sa facem un rezultat bun la Fed Cup anul acesta. Este cel mai mare obiectiv al meu in acest an". Si capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu, este increzator in sansele fetelor noastre de a aduce calificarea in marea finala din noiembrie. El se bazeaza foarte mult pe sustinerea din partea romanilor.

2.000 de romani in Franta

"Am auzit de 1.000, 1.500, acum de 2.000 de fani, oricum inseamna foarte mult. Ne bucuram, pentru ca avem nevoie de o asemenea sustinere, deoarece ne asteptam din partea publicului francez sa-si sustina foarte bine echipa. Sunt foarte galagiosi si atunci o sa avem si noi de partea noastra un avantaj", a declarat Segarceanu la conferinta de presa.

In cel de-al doilea meci al zilei, Caroline Garcia si Mihaela Buzarnescu se vor duela. Partida dintre cele doua ar urma sa inceapa in jurul orei 16:30, ora Romaniei.