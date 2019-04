FRANTA - ROMANIA FED CUP | "A fost meciul pe care il asteptam! Ea a fost mai buna" Ce a spus Mladenovic de victoria Simonei si de fanii romani!

Simona Halep a adus primul punct pentru Romania in duelul cu Franta.

Simona Halep a castigat meciul cu Kristina Mladenovic din semifinalele FED Cup si ii aduce primul punct Romaniei in disputa cu Franta.

Mladenovic a vorbit la conferinta de presa de la finalul meciului despre cum au evoluat lucrurile pe teren, dar si despre spectacolul creat de fanii romani si francezi in tribunele arenei din Rouen.

"Cred ca toate game-urile au fost foarte stranse. Pentru scorul acesta chiar a fost un meci destul de lung. Ea a fost mai buna, a avut lovituri foarte bune. A fost meciul pe care il asteptam, cu puncte lungi, disputate. A avut raspuns la loviturile mele, iar eu am avut prea multe erori in momentele in care trebuia sa inchei punctul.

Adrenalina este acolo, dar este buna. Pe teren nu am simtit presiune, m-am simtit bine. Nu am pierdut din cauza presiunii, chiar mi-a placut atmosfera. Fanii francezi si cei romani au facut o atmosfera incredibila.

Am jucat in 2016 finala FED Cup, iar cehii au avut o sustinere foarte buna. Pentru mine este absolut normal si este frumos sa ai o astfel de atmosfera, este bine pentru sport in general", a spus Kristina Mladenovic