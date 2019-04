FRANTA - ROMANIA FED CUP | ULTIMA ORA: Schimbare in echipa Romaniei si o posibila surpriza din partea Simonei! Meciurile decisive pentru finala

Este 1-1 dupa prima zi in intalnirea dintre Franta si Romania, in semifinalele Fed Cup.

Florin Segarceanu pregateste cateva schimbari pentru ziua decisiva din intalnirea Franta - Romania.

Sunt sanse foarte mari ca Mihaela Buzarnescu sa fie inlocuita cu Irina Begu, dupa ce a pierdut astazi in fata Carolinei Garcia.

Astfel, in proportie de 90%, meciurile de simplu de duminica vor fi Simona Halep - Caroline Garcia si Irina Begu - Kristina Mladenovici.

Halep, surpriza de la dublu



Florin Segarceanu ia in calcul o schimbare de plan si in ceea ce priveste componenta echipei de dublu. Simona Halep ar putea face pereche cu Monica Niculescu, dar o decizie in acest sens va fi luata abia maine, in cazul in care meciul de dublu va mai avea miza.

Dupa prima zi a intalnirii dintre Franta si Romania, scorul este egal, scor 1-1.

Simona Halep a invins-o pe Kristina Mladenovici, scor 6-3, 6-1, iar Mihaela Buzarnescu a pierdut in fata Carolinei Garcia, scor 3-6, 3-6.

In cealalta semifinala se intalnesc Belarus si Australia, care sunt la egalitate dupa prima zi, 1-1.