FRANTA - ROMANIA FED CUP | E meciul care ne poate duce intr-o finala istorica! Kristina Mladenovic - Mihaela Buzarnescu, ora 15:30

Dupa Caroline Garcia – Simona Halep, al doilea meci al zilei, care va lua startul in jurul orei 15:30, ora Romaniei, este cel dintre Kristina Mladenovic, locul 66 WTA, si Mihaela Buzarnescu, ocupanta locului 30 in clasamentul WTA.

Totusi, dupa primul meci, capitanii nejucatori ar putea sa analizeze o noua tactica astfel incat sa aduca modificari si sa-si reintregeasca sansele in aceasta semifinala de Fed Cup. Florin Segarceanu are fara doar si poate o decizie mult mai dificila de luat, incat variantele sale sunt multiple, fata de Julien Benneteau, care este foarte putin probabil sa o aleaga pe Fiona Ferro, ultima frantuzoaica din lotul echipei gazda.

Daca totusi se pastreaza programul stabilit vineri la tragerea la sorti, Mihaela o va intalni in premiera pe Kiki Mladenovic. Cele doua nu au mai avut ocazia sa se intalneasca in circuit, iar elementul surpriza al confruntarii ar fi unul garantat.

Cu o zi in urma, Miki a cedat in fata Carolinei Garcia, scor 3-6, 3-6, iar Kiki s-a inclinat in fata Simonei Halep, scor 3-6, 1-6.

"Imi pare foarte rau ca nu am reusit sa castig, am fost foarte motivata si m-am simtit bine, ea a fost foarte solida cap-coada, dar a fost foarte greu sa iau initiativa. Tactica a trebuit sa o schimb si a fost un lucru foarte bun. Regret ca nu am reusit sa atac mai mult serviciul al doilea, imi doresc sa fi incercat de mai multe ori asta, dar putea sa fie 5-2 in setul 1, am fost aproape, de fapt tot meciul am fost aproape, dar parca imi scapa nu se lega la un moment dat. Am dat tot ce am putut, dar nu am ce sa imi reprosez azi, dar mereu se poate mai bine. Ea a jucat foarte bine, are un joc foarte solid si nu e usor sa joci cu ea. Eu sper maine echipa sa castige", a declarat Mihaela dupa prima zi de concurs.

Florin Segarceanu a precizat ca este posibila modificarea, iar Julien Benneteau ar putea apela si el la schimbare. Francezul ar putea-o trimite pe teren in meciul 2 al zilei pe Alize Cornet. "Este un rezultat normal. Jucatoarele numarul 1 si-au facut treaba. Simona a facut un meci un, iar Mihaela a jucat mai bine decat alte dati, dar, din pacate, in Fed Cup nu este suficient. Nu e un rezultat care ma surprinde. Da, modificarea este posibila. Vom discuta si analiza in aceasta seara, dupa care vom lua o decizie", a declarat Segarceanu la conferinta de presa la finalul primei zile.