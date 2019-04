FRANTA ROMANIA FED CUP | Francezii trec la atac dupa victoria Simonei! INCREDIBIL cum au fost numiti fanii romani veniti la Rouen!

Simona Halep a reusit sa castige primul meci din disputa cu Franta de la Roune. Romanca a adus astfel primul punct pentru echipa Romaniei, iar acest lucru nu i-a multumit pe fanii francezi.

Dupa ce Halep a invins-o pe Mladenovic, acestia au scris pe Twitter: "Romania are cei mai mizerabili barbati, dar fetele sunt minunate".

Romania has the most miserable men and most wonderful girls in the world ... https://t.co/C8w4JBAA0f