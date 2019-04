OPINIE / 5 lucruri pe care le-a castigat tenisul romanesc, desi am pierdut semifinala Fed Cup

In weekendul trecut, echipa de Fed Cup a Romaniei a pierdut intalnirea cu Franta de la Rouen (2-3), dar exista si cateva chestiuni pozitive.

Gabriel Chirea

1. Ca si dupa finalele si trofeele Simonei Halep din ultimii ani, despre tenis a ajuns sa se vorbeasca in tara, si sa se vorbeasca mai mult decat despre gimnastica, canotaj, atletism, scrima sau alte sporturi cu rezultate mult mai bune de-a lungul anilor. Consecinta e ca Romania a castigat cateva mii sau zeci de mii de copii si adulti care iubesc tenisul si il practica, de placere sau in mod organizat. Pentru ca pentru asta exista sportul profesionist in primul rand, nu ca sa fie umplut spatiul de emisie la televizor sau ca sa se imbogateasca sportivii si oficialii, ci pentru ca populatia unei tari sa fie atat de entuziasmata de un sportiv sau de o echipa incat sa faca mai mult sport. Castigul material pentru tara se va vedea in cativa ani, prin economiile rezultate pentru sistemul de sanatate. O tara, care iubeste sportul si face mai mult sport, este o tara cu o populatie mai sanatoasa, care nu mai cheltuie atat de mult pe tratamente medicale si medicamente.

2. Desi lumea stia deja ca Romania dispune de o generatie foarte buna de tenismene, abia in acest sezon tara noastra a castigat o echipa care se apropie de suma valorilor individualitatilor care o compun. In ultimele partide, Simona Halep a fost esentiala in castigarea intalnirilor, dar nu trebuie uitat ca, anul trecut, echipa noastra a invins Canada, in meciul care ne-a dus la barajul de accedere in grupa mondiala, fara fostul nr. 1. mondial. De altfel, in 2019, echipa de Fed Cup a Romaniei a egalat cea mai buna clasare din istorie. In 1973, aceasta ajungea in semifinalele competitiei, dar Virginia Ruzici, Mariana Simionescu si Judith Gohn au pierdut cu 2-1 in fata Africii de Sud, dupa ce trecusera de Brazilia, Suedia si Marea Britanie. Daca tinem cont ca, pe langa jucatoarele convocate pentru aceasta intalnire (Halep, Begu, Niculescu, Buzarnescu, Olaru), le mai avem la dispozitie pe Sorana Carstea (97 WTA), Ana Bogdan (150 WTA), Alexandra Dulgheru (167 WTA), Alexandra Cadantu (235 WTA) sau Andreea Mitu (87 WTA, dublu), dar si o generatie de sportive tinere (Bara, Ruse, Rosca, Cristian etc.), atunci se poate spune ca dispunem de „armament” pentru urmatorii ani.

3. Dupa acest meci am ramas cu o galerie care a inceput sa fie cunoscuta in lumea tenisului pentru fanatismul ei. In „sportul alb”, cunoscut pentru publicul mai rafinat si mai rezervat, romanii au adus un suflu nou de entuziasm si atmosfera de pe stadioanele de fotbal, cu scandari, fulare, steaguri, tricouri si un mediu mai incins. „Petele galbene” din tribunele de acum cativa ani s-au transformat intr-un „val galben”, caruia e dificil sa ii faca fata din punct de vedere psihic chiar si sportivele cu mare experienta. Se pare ca, pana la urma, suporterii romani iubesc mult sportul si au nevoie doar de rezultate si de ocaziile potrivite ca sa isi exprime entuziasmul fata de sportivii si de echipele romanesti.

4. Actuala echipa de Fed Cup ne arata inca o data foarte clar, daca mai era nevoie, ca dispunem inca de multi sportivi capabili sa obtina performante notabile si avem inca resurse consistente de talent sportiv nativ, dar ca la capitolul antrenori si organizare administrativa suntem inca foarte departe de potentialul nostru. Daca ne ajuta cu ceva aceasta performanta, in mod practic, e ca constientizam ca trebuie facute schimbari majore in modul in care tenisul romanesc este manageriat. E ciudat ca scoala romaneasca de antrenori de tenis il poate propune, in 2019, doar pe blajinul Florin Segarceanu pentru postul de capitan nejucator, cand pentru aceasta functie e nevoie de o mana forte, care sa suprime orgoliile negative ale jucatoarelor in favoarea echipei nationale. De asemenea, performanta semifinalei de Fed Cup a venit pe fondul scandalosului mod in care George Cosac a condus FRT in ultimii ani. In aceasta perioada, investitiile in infrastructura si in juniori a fost la un minim istoric, MTS a blocat o finantare de peste 2 milioane de euro catre federatie, iar Tribunalul Bucuresti a anulat Adunarea Generala in care George Cosac a fost reales presedinte al institutiei si alegerile ar trebui refacute, din cauza ca la ultimul vot au participat doar 54 de membri inregistrati, in timp ce alte 270 de cluburi sunt iesite acum, cel putin pe hartie, de sub administrarea FRT, si incerca o organizare separata. In timp ce Cosac o asteapta pe Simon Halep cu flori pe aeroport la fiecare intoarcere in tara sau isi freaca mainile in tribuna la intalnirile de Fed Cup, gandindu-se ce capital de imagine mai poate acumula, progresul unor generatii intregi de juniori romani este in pericol, iar FRT da impresia ca se poate descurca mult mai bine fara actuala conducere.

5. Faptul ca Emil Boc, primarul Clujului, a devenit „mascota” sau „portdrapelul”, depinde cum vreti sa ii spuneti, echipei de Fed Cup a Romaniei poate insemna doua lucruri: se va organiza un nou turneu de tenis in Romania, probabil incepand cu 2020-2021, dupa aflarea rezultatelor alegerile locale, acesta urmand sa fie gazduit de Cluj-Napoca si sa primeasca un ajutor serios din partea autoritatilor locale; Ilie Nastase si Ion Tiriac pot sa isi deschida, in sfarsit, tot la Cluj, academia de tenis superperformanta pentru juniori pe care o asteptam de atatia ani si cu care ne-au tot amenintat de-a lungul anilor, din moment ce relatiile celor doi fosti mari tenismeni cu autoritatile publice din Bucuresti sunt mai reci ca niciodata, dar cu edilul ardelean se inteleg de minune.