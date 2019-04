THRILLER la Rouen: "Povestea calificarii este demna de un scenariu de film!" Reactiile jurnalistilor francezi dupa meciul cu Romania

Romania a pierdut calificarea in finala FED Cup.

Romania a ratat calificarea in finala FED Cup, dupa un weekend plin de meciuri foarte tensionate in Franta. Meciul de dublu a decis deznodamantul confruntarii de la Rouen.

Caroline Garcia si Kristina Mladenovic, dublul francez care ne-a oprit din drumul spre marea finala, a avut o reactie superba imediat dupa incheierea partidei cu Simona Halep si Monica Niculescu.

Presa franceza a analizat pe larg calificarea echipei de Fed Cup, jurnalistii francezi notand ca semifinala cu Romania a respectat caracteristicile unui thriller.

"Nivelul confruntarii decisive de dublu a fost unul inalt inca de la inceput, iar Franta a inceput ezitant, asta in timp ce Niculescu nu rata nimic. Romancele au luat primul set si se parea ca vom avea probleme, mai ales ca si inceputul setului secund a fost similar, cand Niculescu si-a inceput din nou recitalul. Romanca si-a asumat toate riscurile la fileu si era rasplatita. Din fericire, Halep a gresit, iar Franta a facut in cele din urma break-ul pe serviciul lui Niculescu. Un avantaj ce avea sa fie pastrat pana la finalul setului secund. In decisiv, frantuzoaicele au fost mult mai solide, in sfarsit pe aceeasi lungime de unda. Niculescu continua sa destabilizeze echipa noastra, in timp ce Halep parea putin mai jos", au scris jurnalistii de la L'Equipe.

"Povestea calificarii este demna de un scenariu de film, cu Julien Benneteau in rol de regizor. In urma cu trei luni, nimeni in afara capitanului Frantei, s-ar fi gandit la o asemenea desfasurare a evenimentelor", au notat si cei de la Le Figaro.



"Lucrurile nu au inceput bine pentru Franta in aceasta ultima zi. Simona Halep le-a adus in avantaj pe romance, dar acesta a fost anulat de victoria lui Parmentier in fata lui Begu. Treaba a fost incheiata de Kristina Mladenovic si Caroline Garcia", a scris Le Monde.