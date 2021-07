Victoria carierei nu se obtine fara pasiune: reactia nervoasa a Soranei Cirstea care a speriat un stadion intreg in timpul setului decisiv al meciului cu Victoria Azarenka 

Incarcatura emotionala a meciului cu Victoria Azarenka a fost resimtita din plin de Sorana Cirstea in timpul setului decisiv.

Sezonul 2021 este de departe cel mai bun al carierei Soranei Cirstea, iar o parte a meritelor reusitelor semnate de numarul 45 WTA ii revine antrenorului Adrian Cruciat si preparatorului fizic, Teo Cercel.

Cruciat si Cercel au fost in loja Soranei Cirstea la meciul castigat in turul 2 la Wimbledon impotriva Victoriei Azarenka, scor 7-6, 3-6, 6-4. Dupa caderea de forma din startul setului secund, Sorana Cirstea a fost puternic incurajata de Adrian Cruciat, Teo Cercel si Enric Molina, fost arbitru de scaun, devenit intre timp agent al Soranei Cirstea.

In setul decisiv, in game-ul care avea sa consemneze break-ul recuperat de Sorana Cirstea, jucatoarea din Romania a avut o reactie nervoasa la finalul unui schimb de mingi lung, cedat in favoarea Azarenkai la scorul de 30-40. Dupa doua mingi de break ratate, Sorana Cirstea s-a indreptat catre loja si a tipat pe un ton al disperarii, spulberat imediat dupa ce o serie de lovituri imparabile.

Dupa 2 ore si 18 minute de joc, Sorana Cirstea, si nu dubla campioana de turneu de mare slem, Victoria Azarenka a fost jucatoarea cu nervii mai puternici, dar si cu tactica mai eficienta, Cirstea ridicand nivelul de risc tocmai spre finalul setului decisiv, sincronizand corect cartea castigatoare.