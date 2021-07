Adversara Soranei Cirstea din turul 3 la Wimbledon are 18 ani, origini romanesti si sustinerea lui Andy Murray: cecul imens pe care castigatoarea il va incasa si cand va avea loc meciul

Sorana Cirstea se va duela cu Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA) pentru un loc in optimile de finala ale Wimbledon 2021.

Sorana Cirstea a obtinut o calificare entuziasmanta in turul 3 al turneului de la Wimbledon, editia 2021, eliminand fostul numar 1 mondial, Victoria Azarenka, scor 7-6, 3-6, 6-4. Partida s-a incheiat dupa 2 ore si 18 minute de joc.

Este a patra calificare a Soranei Cirstea in turul 3 la Wimbledon, dupa reusitele din 2009, 2012 si 2017. In a treia runda competitionala, adversara Soranei Cirstea va fi Emma Raducanu (338 WTA), care a trecut de Marketa Vondrousova - a 42-a jucatoare a lumii - in minimum de seturi, scor 6-2, 6-4, dupa doar 70 de minute de joc. La prima participare intr-un turneu de mare slem, Raducanu a semnat doua victorii impresionante: succesul din turul inaugural nu a fost mai putin impresionant, Emma Raducanu eliminand-o pe Vitalia Diatchenko (150 WTA), scor 7-6, 6-0.

Emma Raducanu, nascuta in Canada dintr-un tata roman si o mama chinezoaica are cetatenie britanica, familia sa mutandu-se in Marea Britanie pe vremea cand sportiva in varsta de 18 ani era doar un copil de 2 ani, noteaza WTA Insider. Dupa reusita magistrala obtinuta in defavoarea Marketei Vondrousova, Andy Murray a incurajat-o public pe Emma Raducanu prin intermediul unei postari pe Twitter.

Partida dintre Sorana Cirstea si Emma Raducanu va avea loc sambata, 3 iulie, iar castigatoarea va incasa din partea organizatorilor un premiu financiar in valoare de €210,810. Inutil de mentionat, aparitia in optimi va fi o premiera, indiferent de numele invingatoarei.

This is turning out to be a such a wonderful week for @emmaraducanu. Beats Vondrousova in straights.#wimbledon pic.twitter.com/TgJJuRmRqy — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) July 1, 2021