Prima explicatie a infrangerii Soranei Cirstea cu pustoaica de 18 ani, Emma Raducanu in turul 3 la Wimbledon: a jucat cu o ruptura musculara de 1,5 cm! "Doctorii mi-au spus sa nu joc!"

Sorana Cirstea ar fi participat la editia 2021 a turneului de la Wimbledon cu o ruptura de 1,5 cm a muschiului pectineu.

Sorana Cirstea (31 de ani, 45 WTA) a ratat pentru a patra oara ocazia de a ajunge in optimile turneului de la Wimbledon, dar infrangerea cu Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA) vine intr-un context medical special, conform spuselor jucatoarei din Targoviste.

Intr-un interviu acordat Treizecizero, Sorana Cirstea a dezvaluit ca a jucat cu o ruptura de un centimetru si jumatate in muschiul pectineu, primind recomandari din partea medicilor sa nu participe la Wimbledon.

"Doctorii mi-au spus, in principiu, sa nu intru pe teren. Inainte de turneu nu aveam nicio speranta. Tinand cont de asta, am facut peste asteptari," a afirmat Sorana Cirstea pentru Treizecizero. "As fi putut face mai bine. Trebuia sa servesc mai bine, procentaj mai mare la serviciu, sa fiu mai agresiva pe retur, sa fiu mai agresiva in joc, am fost destul de statica, n-am avut transfer de pe picioare in minge, cateva puncte importante le-am jucat destul de nesigur," a adaugat Cirstea dupa esecul cu Emma Raducanu.

Sorana Cirstea a fost invinsa scor 6-3, 7-5 de Emma Raducanu, la capatul a 99 de minute de tenis intens, cu numeroase rasturnari de situatie.