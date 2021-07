Simona Halep, contactata de Autoritatile de Sanatate ale Marii Britanii: motivul pentru care nu ar fi putut participa la Wimbledon nici daca ar fi fost apta de joc

Incepand cu luna mai a acestui an, Simona Halep traverseaza cea mai intunecata parte a carierei sale.

Incepand cu luna mai a acestui an, Simona Halep traverseaza cea mai nefasta perioada a carierei sale. Accidentata in data de 12 mai la Roma, unde a suferit o dubla ruptura musculara in meciul cu Angeliquer Kerber, sportiva din Romania a ratat primele turnee de mare slem din cauza accidentarilor - Roland Garros si Wimbledon -, dar si Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza recuperarii care nu a ajuns deocamdata la solutie.

Contrar asteptarilor, Simona Halep nu ar fi putut participa la editia 2021 a competitiei de la Wimbledon nici macar in scenariul in care ar fi fost complet recuperata din punct de vedere fizic. Motivul ar fi avut legatura cu autoizolarea in care Simona Halep ar fi fost obligata sa intre timp de 10 zile, din cauza unui caz pozitiv de COVID-19 inregistrat pe zborul catre Marea Britanie, informeaza The Daily Mail.

De altfel, antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill se afla momentan in autoizolare, motiv pentru care se afla in incapacitatea de a comenta pentru ESPN meciurile celui de-al treilea turneu de mare slem al anului. "Sunt in autoizolare de luni, dupa ce NHS Track&Trace a considerat intreg zborul nostru din 21 iunie catre Marea Britanie ca fiind cazuri de contact direct cu o persoana care a fost testata pozitiv cu COVID-19 cateva zile mai tarziu. Patru teste negative in ultimele opt zile si vaccinat cu schema completa inseamna zero. Total dezamagit," a scris Darren Cahill pe contul personal de Twitter, noteaza Eurosport.

Favorita gazdelor, Johanna Konta a fost descalificata cu mai putin de 24 de ore inaintea inceperii turneului de la Wimbledon pe motiv ca o persoana din staff-ul sau a fost infectata cu coronavirus.