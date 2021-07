Sorana Cirstea, euforica dupa ce a invins-o pe Victoria Azarenka la Wimbledon: "De departe, cea mai frumoasa amintire a carierei mele, cea mai buna atmosfera in care am jucat vreodata!" 

Sorana Cirstea isi traieste visul la editia 2021 a turneului de la Wimbledon.

Sorana Cirstea a fost coplesita de emotii la capatul partidei care a consemnat, conform propriilor sale cuvinte, cea mai frumoasa amintire a intregii cariere. La 31 de ani, numarul 45 WTA a eliminat-o pe Victoria Azarenka (14 WTA), scor 7-6, 3-6, 6-4, calificandu-se pentru a patra oara in cariera in turul 3 la Wimbledon. Dupa trei infrangeri consecutive in fata Azarenkai, Sorana Cirstea a daramat un zid psihologic, invingand-o pe dubla campioana de turneu de mare slem dupa 2 ore si 18 minute de joc.

In 2021, Sorana Cirstea va avea sansa de a-si depasi cel mai bun rezultat obtinut in turneul de mare slem din Marea Britanie, cu conditia sa o invinga pe Emma Raducanu (338 WTA), care a eliminat-o pe Marketa Vondrousova (42 WTA), scor 6-2, 6-4.

"Sunt jucatoare profesionista de tenis de la 16 ani, dar asta a fost cea mai buna atmosfera pe care am trait-o in timpul unui meci de tenis. A fost cel mai bun meci al anului pentru mine. E prima data cand o bat pe Vika, e foarte neconfortabil sa joc impotriva ei; cand am vazut tragerea la sorti, nu pot sa zic ca am zambit, dar am iesit pe teren, am jucat agresiv si am incercat sa joc in stilul meu.

Spectatorii m-au ajutat foarte mult si nu cred ca m-am bucurat vreodata la fel de mult de un meci precum am facut-o astazi. In momentele grele, mi-am spus sa o iau punct cu punct. E de departe cea mai placuta amintire a carierei mele de pana acum," au fost cuvintele emotionante spuse de Sorana Cirstea in interviul oferit pe teren, la scurt timp dupa finalul meciului.

Pentru aceasta performanta, Sorana Cirstea va primi un cec in valoare de €133,940, iar in clasamentul WTA LIVE Sorana Cirstea urca 8 locuri, pana pe pozitia cu numarul 37 mondial.