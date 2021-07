Sorana Cirstea se lupta cu Victoria Azarenka pentru un loc in turul 3 la Wimbledon 2021.

Calificata in turul secund la Wimbledon 2021, Sorana Cirstea (45 WTA) va avea o misiune provocatoare in al doilea meci, in care o va infrunta pe dubla semifinalista a Grand Slam-ului londonez, Victoria Azarenka (14 WTA). Cirstea si Azarenka se vor intalni pentru prima data, dupa 12 ani de pauza.

In cadrul editiei 2009 a competitiei de la Wimbledon, Victoria Azarenka o invingea pe Sorana Cirstea, scor 7-6, 6-3. Dincolo de deficitul de 3 infrangeri, Sorana Cirstea cauta in continuare primul set castigat in defavoarea Victoriei Azarenka, desi s-a duelat cu sportiva din Belarus de trei ori, iar in doua randuri, pe iarba de la Wimbledon.

Istoricul intalnirilor directe intre Sorana Cirstea si Victoria Azarenka



Roland Garros 2008, tur 2: 6-0, 6-0 pentru Victoria Azarenka

Wimbledon 2008, tur 2: 6-1, 6-3 pentru Victoria Azarenka

Wimbledon 2009, tur 3: 7-6, 6-3 pentru Victoria Azarenka

Invingatoarea meciului va incasa un cec in valoare de €133,940 si va juca in turul al treilea impotriva castigatoarei partidei Emma Raducanu (338 WTA) vs. Marketa Vondrousova (42 WTA).

In turul inaugural, Victoria Azarenka a eliminat-o pe Kateryna Kozlova, scor 6-1, 6-3, in vreme ce Sorana Cirstea a scos-o din competitie pe Samantha Murray, dupa un meci terminat in minim de seturi, scor 6-3, 6-3.

Sorana Cirstea vs. Victoria Azarenka este ultimul meci al zilei programat pe Terenul Nr. 1 si va debuta imediat dupa incheierea meciului dintre Carlos Alcaraz si Daniil Medvedev. Partida va incepe dupa ora 19:30 si va fi transmisa live text pe www.sport.ro.