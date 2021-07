Pe culmile disperarii: "Cu ce sa dau, cu doi?" Secventa incredibila, nevazuta la televizor pe care a oferit-o Sorana Cirstea in meciul pierdut cu Emma Raducanu

Sorana Cirstea a fost condusa de Emma Raducanu intr-o criza de idei tactice in turul 3 la Wimbledon.

Sorana Cirstea a fost eliminata de Emma Raducanu in turul 3 la Wimbledon, scor 6-3, 7-5, dupa 99 de minute de joc. In timpul partidei incepute bine, in care a condus cu 3-1, 40-30 in primul set, Cirstea a fost surprinsa din punct de vedere tactic de o jucatoare de 18 ani care a luat repede mingile si le-a plasat cu dibacie in colturile opuse ale terenului, plimband-o mult pe jucatoarea romana, care a participat la Wimbledon cu o ruptura musculara.

"Nu pot sa spun ca m-a surprins nimic, a fost un meci solid din partea ei, un meci destul de slab din partea mea. Am venit la Wimbledon cu o ruptura musculara de 1,5 centimetri, nu stiam daca o sa joc; rezultatul este peste asteptari, dar avand in vedere ca eram pe teren si simteam ca pot sa o bat, normal ca imi doream mai mult. Dar, punand in balanta totul, nu e usor de gestionat. Sunt mult mai multe lucruri in afara terenului decat in teren," a declarat Sorana Cirstea intr-un interviu acordat Eurosport dupa meci.

La scorul de 1-0 la seturi pentru Emma Raducanu si avantaj 4-3, 30-0 in setul secund, Sorana Cirstea a atins un prim moment de exasperare si l-a intrebat pe antrenorul sau, Adrian Cruciat cum sa serveasca. Dupa ce a trimis prima serva in fileu, Sorana l-a intrebat, in disperare de cauza: "Cu ce sa dau, cu doi?", aratand ca a intrat intr-o criza de idei din punct de vedere tactic.

Sorana Cirstea a reusit sa intoarca soarta acelui game, dar a fost intrecuta in finalul tensionat al setului secund, reusind sa salveze doar primele doua mingi de meci din cele trei procurate de Emma Raducanu.