Wimbledonul, la picioarele ei! Elogiul facut de reprezentantii turneului Soranei Cirstea pe retelele sociale: "Esti o vedeta!" 

Sorana Cirstea a fost elogiata de oficialii Wimbledon pe retelele sociale dupa ce a eliminat fostul lider mondial, Victoria Azarenka.

Sorana Cirstea a fost laudata de prezenta pe retelele sociale a turneului de la Wimbledon. Competitia de mare slem din Marea Britanie a publicat pe Twitter o inregistrare partiala a interviului oferit pe teren de catre sportiva din Romania la scurt timp dupa incheierea victoriei in trei seturi obtinuta in defavoarea fostului lider mondial, Victoria Azarenka, scor 7-6, 3-6, 6-4.

"Esti o vedeta, Sorana Cirstea!" au scris cei care manageriaza contul de Twitter al turneului de la Wimbledon, in descrierea videoclipului care a strans sute de aprecieri.

"Sunt jucatoare profesionista de tenis de la 16 ani, dar asta a fost cea mai buna atmosfera pe care am trait-o in timpul unui meci de tenis. A fost cel mai bun meci al anului pentru mine. E prima data cand o bat pe Vika, e foarte neconfortabil sa joc impotriva ei; cand am vazut tragerea la sorti, nu pot sa zic ca am zambit, dar am iesit pe teren, am jucat agresiv si am incercat sa joc in stilul meu.

Spectatorii m-au ajutat foarte mult si nu cred ca m-am bucurat vreodata la fel de mult de un meci precum am facut-o astazi. In momentele grele, mi-am spus sa o iau punct cu punct. E de departe cea mai placuta amintire a carierei mele de pana acum," au fost cuvintele emotionante spuse de Sorana Cirstea in interviul oferit pe teren.

In turul 3, care este sinonim cu cea mai buna performanta a Soranei Cirstea la Wimbledon, numarul 45 WTA se va duela cu Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA). Partida va avea loc sambata, 3 iulie.