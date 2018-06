Veste URIASA pentru Mihaela Buzarnescu dupa eliminarea de la Roland Garros! Si-a gasit SPONSOR care o ajuta sa isi continue cariera

Mihaela Buzarnescu a fost la un pas sa renunte la tenis.

Aflata pe locul 400 de in lume in urma cu un an, Mihaela Buzarnescu a produs una din marile surprize de la Roland Garros anula acesta, reusind sa o elimine pe Elina Svitolina, favorita numarul 5 a turneului.

Buzarnescu, 30 de ani, a fost gata sa renunte din cauza accidentarilor numeroase. Ea si-a pierdut sponsorii din cauza incapacitatii de a mai juca, iar Federtatia nu a ajutat-o sa se repuna pe picioare.

Acum Mihaela primeste o veste buna. Rezultatele bune nu au trecut neobservate, iar o companie producatoare de vinuri din Romania a decis sa o sponsorizeze.

Mihaela va purta logo-ul firmei pe echipamentul de joc la turneele urmatoare.

APROAPE DE TOP 20 WTA!

Buzarnescu a incasat 222.000 de euro pentru calificarea in turul 3 la Roland Garros si va castiga o suma buna si de la dublu, acolo unde e calificata in sferturile de finala alaturi de Irina Bara.

Mihaela Buzarnescu e a doua romanca din clasamentul WTA, locul 30 incepand de luni, peste nume mari precum Radwanska, Cibulkova, Ekaterina Makarova, Alize Cornet sau Kristina Mladenovic.