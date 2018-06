Ion Tiriac nu s-a mai abtinut si a atacat-o pe Serena Williams dupa cele intamplate la Roland Garros! Ce a spus fostul mare jucator

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Ion Tiriac este de parere ca "Serena Williams ar trebui sa respecte regulile". Fostul mare jucator s-a declarat nemultumit de faptul ca sportiva americana s-a retras intr-un moment in care o multime de oameni asteptau sa vada meciul cu Sharapova. De asemenea, el considera nepotrivit faptul ca Serena a ales sa joace intr-un costum cu pantaloni.

"Toti acesti 'monstri' care sunt niste personalitati enorme, din cand in cand, fac lucruri care nu ar trebui sa se faca. La Madrid era (n. red - Serena Williams) pe tablou pana in ultimul moment, apoi s-a retras. La Roma era pe tablou pana in ultimul moment si s-a retras. Aici (n. red - la Roland Garros) exista o regula ca nu ai voie in costumele in care ea s-a prezentat la turneu si, totusi, au acceptat. Acum, se retrage din meciul pe care-l asteptau 20.000 de spectatori. E pacat! Cu tot respectul, trebuie sa respecte regulile", a spus Tiriac, citat de ProSport.

Ion Tiriac si Serena Williams au mai avut un schimb de replici la finalul lunii aprilie, cand fostul tenismen roman a spus despre americanca: "Are 36 de ani si 90 de kilograme". Serena a raspuns: "Mereu am spus ca oamenii au dreptul la o opinie. E clar ca tenisul feminin este mai mult decat mine, mult mai mult. Dar voi vorbi cu el, credeti-ma! O sa am o discutie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaratie sexista! Poate ca este un om ignorant".