La 19 ani, Anca Todoni a reușit să câștige turneul WTA 125k de la Bari.

Sportiva din România a completat o săptămână desăvârșită cu o victorie, scor 6-4, 6-0, obținută în detrimentul unguroaicei Panna Udvardy, număr 132 mondial.

Un singur set a pierdut Anca Todoni la Bari, unde a conturat victorii împotriva mai multor jucătoare cu prezențe în turneele de mare șlem, printre care Fiona Ferro, Nadia Podoroska sau Panna Udvardy.

Podoroska, număr 59 WTA, a fost oponenta care i-a dat Ancăi Todoni cea mai puternică replică, însă nici aceea nu a fost suficientă pentru a o doborî pe româncă.

Todoni a trecut de Podoroska din Argentina, scor 2-6, 6-4, 7-5, reușind să revină de la 0-1 la seturi în stil de campioană.

În urma celui mai important succes semnat până acum în carieră, Anca Todoni și-a asigurat un salt notabil, de 43 de locuri în clasamentul WTA. Astfel, de pe poziția 179, Todoni va urca până pe locul 136.

HAIDE ANCA! She just had the best week of her young career and topped it off by winning the WTA125 Bari title, her 1st ever! It was a close 1st set, Anca took control as it progressed and then kept control to finish it in straight sets. Anca Todoni defeated Panna Udvardy 6-4, 6-0 pic.twitter.com/hzV7OWh2YG