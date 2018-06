"Frumoasa saptamana pariziana s-a incheiat pentru Buzarnescu!" L'Equipe a analizat meciul Mihaelei cu Keys: "Nu a facut 'categoria'!"

Mihaela Buzarnescu - Madison Keys, scor 1-6, 4-6, in optimi, la Roland Garros.

Mihaela Buzarnescu s-a oprit in optimi la Roland Garros. Este cel mai bun parcurs al romancei in varsta de 30 de ani la un turneu de GrandSlam. Din pacate, Mihaela Buzarnescu a comis nu mai putin de 24 de greseli nefortate, iar Keys s-a calificat fara emotii.



"Keys a pus punct traseului frumos al Mihaelei Buzarnescu la Roland Garros. Frumoasa saptamana pariziana s-a incheiat pentru Buzarnescu, care o invinsese in turul precedent pe favorita 4, Elina Svitolina. Romanca nu a facut 'categoria' in fata finalistei de la US Open", au scris jurnalistii de la L'Equipe.