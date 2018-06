Cine e adversara Simonei Halep din sferturile Roland Garros: "Lupta EPICA din Australia se rejoaca!" Cel mai asteptat meci al turneului

Simona Halep are o misiune dificila in sferturile de la Roland Garros: se va duela cu o fosta lidera mondiala care vrea revansa.

Fosta numarul 1 WTA, Angelique Kerber s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros, dupa 6-2; 6-3 cu Caroline Garcia.

Kerber si-a egalat cea mai importanta performanta din cariera la Paris, dupa ce a pierdut in primul tur in ultimii doi ani. Singura performanta notabila la Roland Garros a avut-o in 2012, cand a atins faza sferturilor.

Kerber si Halep au avut parte de un duel epic anul acesta la Australian Open in semifinale, cand Simona s-a impus in decisiv cu 9-7, dupa doua ore si 23 de minute de joc.

A fost una din marile victorii din cariera Simonei Halep, obtinuta in fata elevei lui Wim Fisette, antrenorul alaturi de care Simona a jucat finala la Roland Garros in 2014.

Simona Halep conduce cu 5-4 la intalnirile generale cu Kerber. Primul duel a avut loc in 2009, la un turneu ITF din Franta. Ambele jucatoare au ajuns departe. Kerber a condus clasamentul WTA in 2016 si are in palmares victorie la Australian Open si US Open, tot in 2016. Kerber ocupa acum locul 12 WTA, insa este in revenire dupa o perioada de accidentari.

In meciul contra Carolinei Garcia, Kerber a avut un procentaj de 76% la primul serviciu si de 67% la al doilea, 11 winners si 13 erori nefortate.

"Urmeaza revansa dupa lupta epica cu Halep de la Roland Garros", titreaza deja WTA.