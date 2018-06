Wozniacki, FARA REPLICA dupa infrangerea cu Kasatkina de la Roland Garros! Cum motiveaza eliminarea din optimi

Daria Kasatkina a produs marea surpriza la Roland Garros, victorie cu Caroline Wozniacki in optimi.

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Wozniacki avea nevoie de un rezultat bun la Roland Garros pentru a putea pune presiune pe Simona Halep in clasamentul mondial, insa daneza nu e recunoscuta ca o jucatoare redutabila pe zgura.

Intr-un meci intrerupt ieri seara din cauza intunericului, Wozniacki a cedat in doar doua seturi in fata rusoaicei Kasatkima, 6-7(5); 3-6.



"Cred ca suprafata mai lenta a avantajat-o. Are maini foarte bune si nimereste unghiuri bune, cred ca totul i s-a potrivit mai bine.

Sincer, nu cred ca am jucat rau in aceasta dimineata. Dar ea n-a ratat nicio minge si a jucat destul de aproape de linii. Am incercat tot ce am putut, dar nu a fost suficient azi. A castigat cele trei game-uri si asta a fost. Asa e tenisul uneori", a spus Wozniacki la finalul partidei.

Daria Kasatkina se va duela cu Sloane Stephens in sferturile de finala de la Roland Garros.