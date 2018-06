Buzarnescu, lectie de MODESTIE! Ce a decis sa faca cu incasarile URIASE de la Roland Garros

Mihaela Buzarnescu a dat lovitura la Roland Garros 2018.

Toata planeta a aflat numele Mihaelei, la 30 de ani. Jucatoarea din Romania a produs una din marile surprize, reusind sa o elimine pe Elina Svitolina, numarul 5 in lume.

Pe langa imaginea extraordinara, Mihaela pleaca si cu un cec de 222.000 de euro de la Paris, cel mai mare premiu dinc ariera ei si o treime din cat a castigat in intreaga cariera.

Mihaela vrea sa plece intr-o vacanta, iar restul banilor ii pastreaza pentru participarea la turneele viitoare.

"Nu am stiut de aceste premii pana dupa ce am castigat partida contra Svitolinei. De anul trecut am incercat sa nu ma gandesc la sume sau la costuri si am incercat doar sa joc tenis si rezultatele vor veni chiar daca au fost momente grele si m-am sustinut singura in ultimii 10 ani de zile.

Mi-ar placea sa merg intr-o vacanta la finalul anului, in rest nu cred ca as avea asa mult timp liber vara aceasta si ca si cadouri nu stiu exact. Daca imi place ceva, imi voi cumpara nu sunt genul care sa faca aceste lucruri doar prin prisma castigarii unei sume mai mari", a spus Buzarnescu, potrivit Telekom Sport.

Mihaela si-a pierdut sponsorii din cauza accidentarilor, iar acum spera sa ii recupereze in urma ascensiunii formidabile din ultima perioada.

"Eu sper sa ma caute. Deocamdata nu a venit nimeni la acest turneu, dar daca ma vor cauta o sa fiu precauta, nu o sa ma grabesc si o sa aleg cele mai bune optiuni, daca vor exista", a mai spus Mihaela.