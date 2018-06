A jucat optimi, dar nu are nici macar sponsor pentru rachete! Buzarnescu, despre sentimentul trait pe centralul de la Roland Garros, sub ochii lui Tiriac: "Sper ca intr-o zi sa ne cunoastem"

Mihaela Buzarnescu (30 de ani) a reusit cea mai importanta performanta a carierei, jucand optimi de finala la Roland Garros. Ea a fost invinsa astazi, pe centralul de la Paris, de Madison Keys.

Mihaela Buzarnescu a vorbit la scurt timp dupa infrangerea in proba de simplu. Ea va mai juca la dublu alaturi de Irina Bara, dupa ce perechea romana le-a eliminat pe Bethanie Mattek Sands si Chan Yung-jan.

Sportiva de 30 de ani a spus ca s-a simtit extraordinar pe arena Philippe Chatrier. Ea a mai dezvaluit ca inca nu are un sponsor tehnic care sa ii asigure rachetele, dar ca a obtinut un alt contract pentru 4 turnee.

"Intr-adevar a fost o victorie foarte frumoasa cu Svitolina, ma bucur mult. Astazi am avut un meci foarte important cu Madison Keys, pe arena centrala. Ma bucur ca am ajuns sa joc aici. Ea a facut un joc bun, a fost agresiva, a servit bine.

Eu am jucat mai bine pe final si sper ca alta data sa joc mai bine inca de la inceput.

A fost o experienta foarte frumoasa, au venit multi oameni. Sper sa mai ajung sa joc pe terenul central.

Ma bucur ca Ion Tiriac a fost prezent la meci, sper ca intr-o zi sa facem si cunostinta.

Eu am semnat o colaborare cu o firma pentru patru turnee si voi mai semna un contract pe 6 luni. Pentru rachete nu am inca niciun contract. Voi vedea, in functie de ce voi putea testa pe viitor.

Si la dublu au venit multi romani si le multumim.

Cred ca as vrea sa imbunatatesc mai mult serviciul in acest moment, cam atat. Mereu e ceva de imbunatatit in joc.

Le multumesc tuturor celor care m-au sustinut si sper sa o faca intotdeauna, si la bine, si la rau", a spus Mihaela Buzarnescu la scurt timp dupa incheierea meciului cu Madison Keys.