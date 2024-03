Cu răbdare și resurse nebănuite de energie pentru a urma o recuperare grea, Mihaela Buzărnescu e aproape de revenirea în circuitul WTA. Bucureșteanca aflată la Miami Open pentru a-și vedea la lucru colegele din România a anunțat că își va face come-back-ul în WTA la US Open, al patrulea turneu de Grand Slam al anului.

Operată la tendonul piciorului drept în luna ianuarie, bucureșteanca în vârstă de 35 de ani nu a mai jucat tenis de aproape doi ani. Miki a ajuns cel mai sus în WTA în urmă cu șase ani, locul 20 WTA, iar din tenis a câștigat în întreaga carieră peste 2,7 milioane de dolari.

”Este frumos și ciudat în același timp pentru că sunt din postura de turist, dar mă bucur să fiu prezentă aici. Am putut să mă uit la meciul Soranei (n.r. Cîrstea) și m-am bucurat că s-a calificat în turul al patrulea. De pe margine ești mult mai relaxată. Să văd live cum joacă a fost destul de interesant pentru mine. Mi-a dat încredere că mai pot să revin.

Mă întorc peste câteva zile la București, la recuperare. Nu este ușoară recuperarea mea, a fost o operație foarte grea. Încă 3, 4 luni mai durează recuperarea. Dacă totul e ok, o să-mi folosesc clasamentul înghețat și o să joc la US Open, deci în America.

A fost o perioadă foarte grea și neagră pentru mine. Am stat închisă în casă cu săptămânile, îmi era foarte greu să trec peste această accidentare. Acum două luni am ajuns la o operație destul de complicată. Mă așteptam să primesc mai multă susținere din partea tenisului românesc și am fost puțin dezamăgită. M-am simțit dată uitării.

Să vedem cum o să evoluez și vom vedea finalul carierei mele după ce voi reveni din accidentare, asta e clar”, a spus Mihaela Buzărnescu, într-un interviu pentru Digi Sport.

Rezultatele înregistrate duminică la Miami Open în turul al treilea la simplu feminin

Iga Swiatek (Polonia/N.1) - Linda Noskova (Cehia/N.26) 6-7 (7/9), 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.14) - Anastasia Pavliucenkova (Rusia/N.21) 6-4, 3-6, 6-3

Emma Navarro (SUA/N.20) - Jasmine Paolini (Italia/N.12) 6-2, 3-6, 6-0

Jessica Pegula (SUA/N.5) - Leylah Fernandez (Canada/N.31) 7-5, 6-4

Cori Gauff (SUA/N.3) - Oceane Dodin (Franţa) 6-4, 6-0

Caroline Garcia (Franţa/N.23) - Naomi Osaka (Japonia) 7-6 (7/4), 7-5

Sorana Cîrstea (România/N.19) - Daria Kasatkina (Rusia/N.10) 7-5, 6-2

Danielle Collins (SUA) - Elina Avanesian (Rusia) 6-1, 6-2