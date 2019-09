Veste trista in tenisul feminin! Finalista Wimbledon din 2013 sufera de o boala ciudata: "Am fost socata cand doctorii mi-au spus diagnosticul"

Din articol Ce este mononucleoza

Nu e singura tenismena care a primit acest diagnostic.

Finalista Wimbledon din 2013, Sabine Lisicki a fost diagnosticata cu mononucleoza.

„Jucam meciuri si turnee, dar nu stiam ce se intampla. Simteam doar ca sunt slaba si nu stiam de ce, pentru ca ma antrenam bine, dar totul mi se pare foarte dificil. Am simtit ca nu era ceva in regula atunci cand mintea mea era prezenta dar corpul nu urma indicatiile”, a spus Sabine Lisicki.

Sabine Lisicki: „Am fost socata cand doctorii mi-au spus diagnosticul.”

„Auzi mereu ca multi atleti au mononucleoza, dar nu m-am gandit niciodata ca voi avea si eu intr-o zi. Cred totusi ca ar trebui sa fiu fericita ca au gasit in sfarsit cauza problemei, pentru ca nu ma simteam bine de la o vreme incoace”, a mai spus tenismena germana.

„Sunt foarte trista ca nu pot sa joc. Nu exista niciun lucru pe care sa mi-l doresc mai mult decat sa ies pe teren si sa joc. Evident insa, atunci cand sunt sanatoasa si cand am energie. Abia astept sa ma intorc pe teren, la asta ma gandesc tot timpul”, a conchis Sabine Lisicki.

Sabine Lisicki a ajuns pana in finala la Wimbledon 2013, unde a pierdut cu 6-1, 6-4 in fata frantuzoaicei Marion Bartoli.

Lisicki a jucat de 5 ori impotriva Simonei Halep, germanca pierzand de 4 ori si castigand o singura data.

Ce este mononucleoza

Cauza mononucleozei este virusul Epstein-Barr, un virus regasit in mucus si in saliva. Virusul poate fi transmis prin sarut, motiv pentru care aceasta boala are denumirea neoficiala de „boala sarutului”.

Virusul Epstein-Barr afecteaza, in principal, adolescentii, insa poate sa apara si la copii sau la adulti. Majoritatea persoanelor sunt infectate cu acest virus in copilarie, insa copiii dezvolta de obicei simptome usoare sau nu au deloc manifestari, iar boala poate trece de la sine.

Petra Kvitova a fost si ea diagnosticata cu mononucleoza.

In 2015, cehoaica Petra Kvitova a anuntat si ea acelasi diagnostic, urmand mai apoi o perioada de recuperare, la sfarsitul careia Kvitova a revenit cu succes in circuitul WTA.