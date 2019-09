Patricia Tig este aproape sa revina in TOP 100 WTA. Romanca a fost eliminata in optimi la Seul, dar urca in clasamentul general

Romania a ramas fara nicio reprezentanta in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Seul. Patricia Maria Tig a fost invinsa in optimi de spanioloaica Paula Gibert Badosa in doua seturi, scor 4-6, 2-6.

Meciul a durat o ora si 25 de minute, fiind castigat de jucatoarea care a servit mai multi asi (4-2), a avut un procentaj mai bun la primul serviciu (70%-59%) si a castigat mai multe puncte atat pe propriul serviciu (44-28), cat si la primire (26-23).

Patricia Tig se apropie de reintrarea in top 100 WTA

Actualmente numar 124 WTA, Patricia Tig are sansa de a urca 6 pozitii, pana pe locul 118 in clasament, gratie acestei calificari in optimi la Seul.

Pana la primul loc din interiorul primei sute WTA, Patricia Tig mai are de recuperat exclusiv 59 de puncte.

Urmatorul turneu al Patriciei Tig va fi turneul WTA de la Wuhan, competitie la care va participa si Simona Halep din postura de favorita numar 5.

Turneul WTA de la Wuhan se va disputa intre 22-28 septembrie.