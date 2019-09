Avem 5 romance in top 100 WTA la dublu! Doar doua romance intra in top 100 la simplu 

Clasamentul WTA a fost actualizat oficial astazi, luni 23 septembrie. Top 10 WTA a ramas neschimbat, dar s-au inregistrat modificari cu privire la pozitiile jucatoarelor din Romania in clasamentul mondial.

La varful configuratiei clasamentului ramane australianca Ashleigh Barty, care va avea puncte de aparat la Wuhan in aceasta saptamana, campioana de la Roland Garros ajungand pana in semifinale la acest turneu in 2018.

Clasamentul WTA, top 10

Romania in clasamentul WTA

Simona Halep si Sorana Cirstea sunt singurele jucatoare din Romania in top 100 WTA. Iata lista celor mai bune 10 jucatoare din Romania, conform configuratiei WTA.

6. Simona Halep, 4803 puncte

96. Sorana Cirstea, 633 puncte

103. Mihaela Buzarnescu, 605 puncte

106. Monica Niculescu, 588 de puncte

117. Irina Begu, 557 de puncte

118. Patricia Tig, 552 de puncte

130. Ana Bogdan, 490 de puncte

178. Elena Ruse, 343 de puncte

206. Irina Bara, 292 de puncte

210. Jacqueline Cristian, 210 de puncte

Avem 5 romance in top 100 WTA in proba de dublu

Romania se prezinta mai imbucurator in situatia probei de dublu, unde Raluca Olaru a ridicat stacheta romaneasca pana pe locul 38 WTA. Romania ofera in prezent 5 jucatoare de dublu de calibru top 100 WTA, dupa cum urmeaza:

38. Raluca Olaru, 1845 de puncte

40. Monica Niculescu, 1777 de puncte

61. Irina Begu, 1375 de puncte

84. Irina Bara, 1021 de puncte

98. Mihaela Buzarnescu, 907 de puncte