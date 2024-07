Jucătoarea britanică cu origini românești a învins-o pe jucătoarea mexicană Renata Zarazua. Răducanu a câștigat cu scorul de 7-6(0) 6-3 și a demonstrat o forță extraordinară în fața publicului de la All England Club.

În primul set Răducanu a avut nevoie de un tie-break perfect pentru a-și asigura avantajul, unde a câștigat cu un categoric 7-0.

În actul secund, jucătoarea născută în Toronto a reușit să-și mențină concentrarea și a obținut victoria, după ce s-a impus cu 6-3.

Raducanu roars through ????@EmmaRaducanu moves on to the 2R, beating Renata Zarazua 7-6(0), 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/WeXU9ouMts