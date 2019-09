SIMONA HALEP WUHAN | Sansa uriasa pentru Simona Halep in China! Romanca poate da lovitura pe final de an in clasamentul WTA. CALCULE COMPLETE

Din articol Cate puncte WTA poate castiga Simona Halep la Wuhan

Simona Halep are o sansa rarisima la Wuhan.

Romanca ar putea reveni cel putin in top 3 WTA in cazul in care ar castiga turneul WTA Premier 5 de la Wuhan, care se va desfasura intre 22-28 septembrie.

Simona nu a castigat insa niciodata turneul de la Wuhan, care s-a desfasurat pana in prezent de 5 ori, intre anii 2014-2018.

Cate puncte WTA poate castiga Simona Halep la Wuhan

Simona Halep ar putea castiga 900 de puncte WTA daca va reusi sa se impuna la WTA Wuhan. Fiind o competitie WTA de calibru Premier 5, acest lucru inseamna ca jucatoarei castigatoare i se acorda 900 de puncte, finalista va primi 585 de puncte WTA, iar semifinalistele cate 350.

Simona Halep a mai ajuns in semifinale la Wuhan in 2016, cand a pierdut in doua seturi in fata cehoaicei Petra Kvitova. In acel meci care nu avea sa dureze mai mult de o ora si 6 minute, Simona nu a reusit sa isi apropie decat 3 game-uri.

„Abia astept sa ma intorc la Wuhan. Va fi a sasea oara la rand cand merg acolo. De fiecare data cand ma intorc locul este mai mare si mai frumos, iar organizatorii ne poarta intotdeauna o grija speciala, asadar astept cu nerabdare sa ma intorc si sa joc in fata acelor fani minunati”, a spus Simona Halep inainte de turneul de la Wuhan.

Intre Simona Halep si Ashleigh Barty, actualul lider WTA sunt 1643 de puncte WTA, diferenta care ar putea fi micsorata semnificativ dupa acest turneu, in cazul unei victorii semnate de Simona.

Ashleigh Barty a ajuns in 2018 pana in semifinale la Wuhan, lucru care inseamna ca australianca va avea de aparat 350 de puncte in clasamentul WTA. Mai exact, in cazul in care australianca va ajunge pana in semifinale si in acest an, ea nu va castiga si nici nu va pierde niciun punct in clasament, ar putea castiga 235 de puncte in cazul unei calificari in finala si 650 in cazul unei victorii. Daca Barty va fi eliminata inaintea fazei semifinalelor, australiencei i se va scadea din punctajul total diferenta intre performanta de anul trecut si turul atins in acest an.

Pe scurt, o eliminare in primul meci pentru Barty ar insemna o scadere de 245 de puncte, pana la 6201, iar coroborata cu o victorie a Simonei Halep la Wuhan ar insemna ca diferenta intre Barty si Halep s-ar reduce la numai 500 de puncte WTA.

Dat fiind ca dupa turneul de la Wuhan Simona Halep va participa la turneul Premier Mandatory de la Beijing, dar si la Kremlin, mai tarziu in cursul lunii octombrie, Simona este indreptatita sa spere la indeplinirea obiectivului sau pentru acest an: incheierea sezonului pe locul 1 mondial.