SIMONA HALEP WUHAN | Scenariu de vis pentru romanca! Simona poate reveni pe podiumul WTA. CALCULE COMPLETE

Simona Halep poate reveni pe podium in clasamentul WTA.

Turneul de la Wuhan este o sansa in plus pentru sportiva romanca sa revina in TOP 3 WTA.

Totusi, este nevoie ca mai multe conditii sa fie indeplinite.

Simona Halep va depasi pe Bianca Andreescu in cazul in care trece in turul al 3-lea la Wuhan. Romanca trebuie sa o invinga marti dimineata pe Barbora Strycova, adversara din turul 2.

In cazul in care se califica in semifinale la Wuhan, Simona Halep o va depasi si pe Naomi Osaka.

Locul 3 WTA va fi al Simonei in cazul in care romanca se impune la Wuhan si castiga trofeul. Totusi, si in acest caz exsita o conditie: Svitolina sa nu se califice in finala.

Simona Halep vs. Barbora Strycova (5-1 H2H) se joaca marti, 24 septembrie

Simona Halep si Barbora Strycova au fost programate pentru a juca marti. Cele mai importante meciuri de luni vor fi: Donna Vekic vs. Viktoria Azarenka (meciul care va stabili posibila urmatoare adversare a Simonei Halep), Petra Kvitova vs. Polona Hercog si Anastasia Pavlyuchenkova vs. Sofia Kenin.

Simona Halep vs. Barbora Strycova vor juca marti, in jurul orei 07:00.

CLASAMENTUL WTA

1. Ashleigh Barty - 6.446 puncte

2. Karolina Pliskova - 6.125 puncte

3. Elina Svitolina - 5.160 puncte

4. Naomi Osaka - 5.011 puncte

5. Bianca Andreescu - 4.385 puncte

6. Simona Halep - 4.803 puncte

7. Petra Kvitova - 4.326 puncte

8. Kiki Bertens - 4.225 puncte

9. Serena Williams - 3.935 puncte

10. Belina Bencic - 3.738 puncte