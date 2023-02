Bartoli a dezvăluit de ce s-a retras din tenis după un eșec cu Halep, imediat după câștigarea turneului de la Wimbledon 

Marion Bartoli s-a retras din tenisul mondial în vara anului 2013, la o lună după ce a câștigat singurul turneu de mare șlem din palmaresul fostei jucătoare de tenis din Franța.

Ultima sa partidă oficială în circuitul WTA a fost o înfrângere suferită în fața Simonei Halep, scor 3-6, 6-4, 6-1, în primul tur jucat la Cincinnati. La aproape zece ani de la momentul retragerii, jucătoarea din Hexagon a dezvăluit motivele pentru care s-a retras din tenis imediat după cea mai mare victorie a carierei.

Marion Bartoli se ocupă cu moda, după retragerea din tenis

„Am câștigat turneul de la Wimbledon în 2013 și m-am retras, la câteva săptămâni după. Când câștigi un Grand Slam, ești pe vârful lumii și nu vrei să renunți, pentru că, în sfârșit, ai obținut răsplata muncii tale grele.

Mintea mea a vrut să continue, dar corpul meu nu mai putea. Mi-am dedicat întreaga viață pentru a concura cu cele mai bune jucătoare din lume. Orele suplimentare de antrenament și de pregătire fizică mi-au epuizat trupul. Nu mai puteam să continui să joc cu dureri.

Mi-am dorit un Grand Slam atât de mult încât mintea mi-a împins corpul până când am câștigat Wimbledon. Dar când am câștigat, în sfârșit, m-am simțit goală pe dinăuntru. Nu am mai avut resursele necesare pentru a mă întoarce pe teren.

A fost dureros, pentru că nu am putut capitaliza peste acea victorie, dar, din fericire, am găsit moda și design-ul. Am obținut o diplomă în modă, din partea Central Saint Martins, în Londra, lucru care mi-a luat atenția de la durere și de la faptul că nu am putut să joc tenis.

Am făcut design-uri pentru Fila de mult timp. Succesul meu din afara terenului m-a ajutat să îmi șterg identitatea anterioară, cea de jucătoare de tenis,” a scris Marion Bartoli pentru Behind the Racquet.

În data de 6 iulie 2013, Marion Bartoli a învins-o pe germanca Sabine Lisicki, scor 6-1, 6-4, în finala turneului de la Wimbledon.