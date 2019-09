Mihaela Buzarnescu s-a oprit in semifinale la Hiroshima! Romanca a avut cel mai bun turneu din acest an si revine in TOP 100 WTA

Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de japoneza Nao Hibino cu 6-4, 0-6, 3-6 dupa 2 ore si 10 minute de joc.

Buzarnescu (125 WTA) a inceput bine meciul realizand doua break-uri si reusind sa castige primul set cu 6-4, insa Nao Hibino (146 WTA) a crescut treptat in joc si nu i-a lasat romancei nicio sansa.

Pe parcursul meciului, romanca a reusit 2 asi si a facut 5 duble greseli, in timp ce Hibino a avut 4 asi si 2 duble greseli. Buzarnescu a avut procentaje modeste la ambele servicii, 53% la primul si 45% la al doilea.

Performanta Mihaelei Buzarnescu de la Hiroshima este cea mai buna din acest an. Este pentru prima oara in 2019 cand romanca a reusit sa lege 3 victorii consecutive si va urca in clasamentul WTA pana pe locul 100.

Buzarnescu si-a asigurat si un cec in valoare de 11.300 de dolari.