Faza zilei in tenis! Sabine Lisicki s-a straduit sa crute viata unui gandacel, dar copilul de mingi a facut-o sa urle! Ce s-a intamplat

Faza zilei in tenis a fost oferita de catre Sabine Lisicki, locul 199 WTA.

Fosta numar 12 WTA, Sabine Lisicki, a oferit faza zilei in cadrul turneului organizat in Thailanda, la Hua Hin. Jucatoarea din Germania a observat pe linia de fund a terenului un gandac, ea a incercat sa-l indeparteze cu rama rachetei, insa fara succes. In acel moment, un copil de mingi s-a apropiat in fuga si a zdrobit insecta cu piciorul. Reactia jucatoarei este una de-a dreptul savuroasa si totodata virala pe retelele de socializare.

Totusi, acest episod nu a schimbat soarta partidei. Sabine Lisicki a fost eliminata in primul tur la Hua Hin de catre Garbine Muguruza, principala favorita a turneului, scor 3-6, 4-6, dupa o ora si 20 de minute de joc. In continuare, iberica se va intalni cu Mona Barthel (84 WTA).

"Stiam ca e un prim tur dificil, e fosta finalista de Grand Slam (n.r. la Wimbledon, in 2013), e foarte puternica. Sunt fericita pentru victorie. Va urma inca un meci complicat, am jucat acum mult timp in urma. Si ea loveste mingea foarte puternic si va fi un meci dificil", a spus Muguruza, la finalul partidei.