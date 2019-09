CE MOMENT! Simona Halep si Bianca Andreescu pot termina anul pe primul loc in clasamentul WTA. Programul sfarsitului de an

Simona Halep ocupa locul 6 in clasamentul WTA, dar vestea buna e ca romanca nu are mai mult de 11 puncte de aparat in sezonul asiatic.

Sezonul WTA 2019 se va incheia pe 3 noiembrie, odata cu finalul Turneului Campioanelor, care se va desfasura in acest an la Shenzhen, in China.

Pana la acel turneu final, Simona Halep mai are 12 oportunitati de participare, insa in cel mai probabil caz jucatoarea din Constanta va alege sa joace in pregatirea Turneului Campioanelor doar la Wuhan, Beijing si Hong Kong.



Programul Simonei Halep pentru restul sezonului 2019





Turneul de la Wuhan, Premier 5 (22-28 septembrie)

Turneul de la Beijing, Premier Mandatory (28 septembrie – 6 octombrie)

Turneul de la Hong Jonk, Premier 5 (7-13 octombrie)

Turneul Campioanelor de la Shenzhen (27 octombrie – 3 noiembrie)



Turneele de la Wuhan si Hong Kong sunt competitii de calibru Premier 5, fapt care inseamna un punctaj maxim de 900 care poate fi obtinut in urma castigarii trofeului, in vreme ce intrecerea de la Beijing este turneu Premier Mandatory, a carui castigatoare va primi 1000 de puncte. Asadar, Simona Halep poate sa mai castige pana la 2800 de puncte WTA inaintea Turneului Campioanelor.

Situatia actuala la varful clasamentului WTA

1. Ashleigh Barty, 6501 puncte

2. Karolina Pliskova, 6125 de puncte

3. Elina Svitolina, 5032 de puncte

4. Naomi Osaka, 4846 de puncte

5. Bianca Andreescu, 4835 de puncte

6. Simona Halep, 4803 puncte

7. Petra Kvitova, 4326 de puncte

8. Kiki Bertens, 4325 de puncte

9. Serena Williams, 3935 de puncte

10. Belinda Bencic, 3738 de puncte

Simona Halep si Bianca Andreescu ar putea avea sanse mari la terminarea anului pe locul 1 WTA, in conditiile in care cele doua jucatoare nu au puncte de aparat in partea finala a stagiunii, spre deosebire de celelalte jucatoare.