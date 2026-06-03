Verdictul expertului. ”Sorana Cîrstea joacă cel mai bun tenis al ei. Iată de ce”

Pentru Sorana a fost a doua oară în carieră când a ajuns până în această fază a competiției la Roland Garros. În 2009, aventura sa din sferturi se încheia după ce Samantha Stosur se impunea cu 6-1, 6-3, un scor aproape identic cu cel de anul acesta.

După ce a ajuns în semifinale la Roma, unde accederea în finală i-a fost respinsă de Coco Gauff la capătul unui meci care a ținut o oră și un sfert (4-6, 3-6), Sorana Cîrstea a impresionat și la Roland Garros.

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Sorana CÎrstea e pe locul 18 WTA

Performanțele din acest an de retragere al Soranei nu sunt însă întâmplătoare. Într-un interviu pentru Sport.ro din luna aprilie, fostul antrenor al Simonei Halep și al lui Victor Hănescu, Firicel Tomai, spunea că bunele evoluții ale sportivei vin pe fondul maturității emoționale și psihice.

Tot el explica și faptul că Sorana își dorește să termine anul pe un loc cât mai bun în clasament.

”Este într-o formă foarte bună. Sorana joacă poate cel mai bun tenis al ei, pentru că a ajuns la o maturitate emoțională și psihică deosebită și conștientizează foarte bine lucrurile astea. Le simte, le înțelege și cred că tocmai asta o ajută mult. A găsit o liniște.

Sorana este și ea o învingătoare. Ce a făcut în tenis, mai ales ținând cont de unde a plecat și de condițiile din România, nu a fost deloc ușor. Nu a crescut într-o țară care să-i ofere toate soluțiile de-a gata. Noi, ca români, a trebuit mereu să le căutăm cum am putut. Cu terenuri de la federație, cu câte o minge luată de acolo, cu antrenori români. Și uite că s-au făcut totuși lucruri foarte bune.

Cred că Sorana se gândește și își dorește să se retragă de pe o poziție bună. Dacă mai joacă un an, de exemplu, și ea simte că poate peste un an nu mai e pe 30, ci pe 50, pe 70 sau pe acolo, probabil că vrea să împace relația asta cu timpul și să rămână cu imaginea unei retrageri făcute la momentul potrivit.

Pentru că depinde și cum te retragi, și când te retragi. Una e să te retragi când ești pe 30, alta e să te retragi când ești pe 100. Aici e o chestiune foarte personală. Sunt oameni care știu să facă pasul la timp, care știu să se oprească atunci când încă sunt pe un mental pozitiv și pe ascendent”, spunea Tomai.

Firicel Tomai a fost prezent și la emisiunea Poveștile Sport.ro