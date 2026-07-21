Jose Mourinho l-a sunat pe starul de 65.000.000€ al lui Chivu și l-a chemat la Real Madrid

Jose Mourinho l-a sunat pe starul de 65.000.000€ al lui Chivu și l-a chemat la Real Madrid Serie A
SPORT.RO
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Galacticii vor să transfere de la Inter, echipa pregătită de antrenorul român Cristian Chivu (45 de ani).

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Jose MourinhoReal MadridAlessandro BastoniInter Milanocristi chivu
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Jose Mourinho l-a sunat pe starul de 65.000.000€ al lui Chivu și l-a chemat la Real Madrid

Jurnalistul sportiv Miguel Serrano, citat de Transfer News Live, a susținut că Jose Mourinho a vorbit cu Alessandro Bastoni, stoperul de la gruparea ”nerazzurrilor”, în legătură cu un transfer la Real Madrid.

Cotat la 65 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Bastoni este legitimat la Inter din 2017, când ”nerazzurrii” au plătit pentru serviciile lui aproximativ 40 de milioane de euro celor de la Atalanta.

Sursa de mai sus mai spune și că Bastoni e dispus să lase Interul lui Chivu și să semneze cu Real Madrid, club care a mai adus un fundaș central în această perioadă de mercato: pe Ibrahima Konate, liber de contract de la Liverpool.

Cifrele lui Alessandro Bastoni

De-a lungul carierei, italianul născut la Casalmaggiore a jucat pentru Atalanta, Parma și Inter. La națională, fotbalistul de 1,90 m și-a trecut în cont 43 de selecții și a bifat trei reușite.

  • Inter: 298 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 30 de pase decisive
  • Atalanta U17: 29 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Atalanta U19: 27 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 0 pase decisive
  • Parma: 24 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive
  • Atalanta: 9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Jose Mourinho a ales căpitanii lui Real Madrid

Mourinho a stabilit și care vor fi căpitanii lui Real Madrid în următorul sezon. Dani Carvajal era primul căpitan al echipei, însă fundașul lateral a părăsit-o pe Real Madrid la finalul stagiunii.

Federico Valverde va fi acum primul căpitan al lui Real Madrid, iar Vinicius Junior va purta banderola în absența uruguayanului. Următorul pe listă în ierarhia căpitanilor este Thibaut Courtois, portarul madrilenilor, iar lista se încheie cu Rodrygo.

Totuși, având în vedere că Rodrygo este accidentat, rolul celui de-al patrulea căpitan îi revine, în mod surprinzător, ucraineanului Andriy Lunin.

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