Jose Mourinho l-a sunat pe starul de 65.000.000€ al lui Chivu și l-a chemat la Real Madrid

Jurnalistul sportiv Miguel Serrano, citat de Transfer News Live, a susținut că Jose Mourinho a vorbit cu Alessandro Bastoni, stoperul de la gruparea ”nerazzurrilor”, în legătură cu un transfer la Real Madrid.

Cotat la 65 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Bastoni este legitimat la Inter din 2017, când ”nerazzurrii” au plătit pentru serviciile lui aproximativ 40 de milioane de euro celor de la Atalanta.

Sursa de mai sus mai spune și că Bastoni e dispus să lase Interul lui Chivu și să semneze cu Real Madrid, club care a mai adus un fundaș central în această perioadă de mercato: pe Ibrahima Konate, liber de contract de la Liverpool.