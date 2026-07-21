Cotat la 200.000 de euro de site-urile de specialitate, Vlad Chiricheș a revenit în România în urmă cu trei ani, când a plecat de la Cremonese ca să semneze cu FCSB.

Vlad Chiricheș a luat decizia!

În sezonul 2025/26, a bifat nouă meciuri în sezonul regulat și trei în play-out, iar la finalul stagiunii, Vlad Chiricheș s-a despărțit de gruparea roș-albastră.

Potrivit Tru Media, Vlad Chiricheș se află acum la Coverciano, la centrul tehnic al Federației Italiene de Fotbal, unde participă la un curs special destinat foștilor jucători cu experiență îndelungat la nivel profesionist.

Se pare că fundașul vrea să urmeze calea antrenoratului. ”Chiricheș își dorește foarte mult să ajungă antrenor. Are cunoștințe foarte bune, a jucat la un nivel foarte înalt, plus că are și inspirație și simte jocul”, spun sursele publicației anterior menționate.

Cursul la care Chiricheș este prezent este format în 152 de ore de instruire

Fotbalistul a fost legitimat de-a lungul carierei sale la FCSB, Cremonese, Sassuolo, Napoli, Tottenham, Pandurii, Curtea de Argeș, Benfica U19 și FC Ardealul.

Mihai Stoica: "Vlad Chiricheș va abandona activitatea competițională"

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a anunțat că Vlad Chiricheș s-a răzgândit și nu își va continua cariera la o altă echipă. Vestea vine la două luni după ce fundașul, criticat dur de Gigi Becali, îi răspundea patronului și spunea că "nici nu mă gândesc la o retragere".

"Vlad Chiricheș își termină contractul pe 30 iunie. Noi am pregătit un rămas-bun pe rețele. Am fost criticați și taxați că nu am spus nimic de Chiricheș. Păi, trebuie să îi pregătim ceva special. El nu e un jucător căruia să îi spui 'Mulțumim, Vlad Chiricheș!'. Așa i s-a pregătit și lui Darius Olaru, care s-a transferat acum.

Nu se pune problema ca noi să uităm cine a fost Vlad Chiricheș, iar relația noastră este foarte bună în continuare. Ce a fost, că au fost ieșirile lui Gigi la adresa lui, OK...

Nu există nicio variantă ca Vlad Chiricheș să rămână în club (n.r - ca director sportiv). Nu cred că va juca în continuare. Cred că va abandona activitatea competițională. Vrea să devină antrenor", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.